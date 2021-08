Sesto blocco di lavoro per Pellegrino e De Fabiani, impegnati a Passo Lavazè dal 17 agosto al 3 settembre

Sesto blocco di lavoro estivo per Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani insieme al gruppo di lavoro guidato dal tecnico tedesco Markus Cramer e che comprende i quattro atleti russi Gleb Retivych, Sergej Ustjugov, Artem Maltsev ed Evgeniy Belov. Dopo i raduni di Ramsau (Aut), Otepaa (Est), Torsby (Sve), Obertilliach (Aut) e Seefeld (Aut), è giunto il turno di Passo Lavazè, in Trentino, dove i due azzurri di Coppa del mondo si alleneranno da martedì 17 agosto a venerdì 3 settembre. Ad accompagnarli, come sempre, ci saranno il tecnico Francois Ronc Cella e il fisioterapista Christophe Savoye.