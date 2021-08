Il Memorial Fosson diventa Criterium Italiano a squadre

Memorial Fosson si sdoppia, cresce ulteriormente e realizza un sogno rimasto nel cassetto per lungo tempo. La Valle d’Aosta il prossimo inverno avrà un nuovo evento che aprirà la stagione dei Children italiani e la tradizionale gara a squadre che andrà in coda e che diventa Criterium Italiano a squadre. Due manifestazioni distinte, organizzate sempre dallo sci club Aosta in collaborazione con la rivista specializzata Race ski magazine.

Il 14 e il 15 dicembre 2021 andrà in scena la prima edizione del “Top 50”, confronto individuale che coinvolgerà i migliori 50 atleti delle categorie Ragazzi e Allievi, invitati sulla base delle graduatorie realizzate da Race ski magazine che tengono in considerazione tutti i più importanti eventi inseriti nel calendario nazionale Fisi (Alpe Cimbra, Pinocchio sugli Sci, Campionati Italiani per il secondo anno Ragazzi e i due di Allievi e Criterium Nazionale Cuccioli, International Ski Games e Pinocchio sugli Sci per i Ragazzi 1, appena passati di categoria). Si gareggerà in gigante e slalom, in una località valdostana che verrà scelta successivamente e che ruoterà negli anni. “Top 50” nasce con l’intento di mettere subito a confronto i migliori atleti italiani dopo i mesi di preparazione estiva e poco prima di entrare nel vivo della nuova stagione agonistica.

Il Memorial Fosson chiuderà invece la stagione, confermando in pieno l’innovativa formula che ha riscosso successo fin dalla prima edizione. Si svolgerà a Pila dal 9 all’11 aprile 2022, andrà in coda all’inverno e diventerà ancora più prestigioso perché riconosciuto dalla Fisi come Criterium Italiano a squadre. Assegnerà dunque medaglie ai migliori club d’Italia. Non ci saranno più gare valide anche per l’individuale, tutte le prove serviranno per determinare la classifica delle migliori società sportive e dei Comitati Regionali. Un’idea che sci club Aosta e Race Ski Magazine avevano da tempo e che è diventata realtà grazie alla grande collaborazione con la Federazione Italiana Sport Invernali che a fine luglio ha presentato alla Consulta Nazionale l’iniziativa, entrata a tutti gli effetti nei calendari nazionali. È stato rivisto il regolamento ed è stato ridefinito lo status di squadra che consentirà di partecipare al Memorial Fosson e di competere per il titolo.