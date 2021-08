Ciclismo: Giangrasso, Philippot e Bortolotti in bella evidenza a Pieve Vergonte

Allievi e Esordienti Donne al via insieme, poi classifiche separate, nel 5° Trofei Donini Logistica, con oltre quaranta concorrenti alle prese con un circuito – sette giri -, poi salita conclusiva di 1700 metri (per complessivi 35,900 km) per giungere all’arrivo posto a Fomarco.

Al secondo giro, tenta la fuga a due – una un’atleta della Valcar - Chantal Cuaz (Orange Bike Team), azione che dà in un primo momento esito positivo. Ma il gruppo alle spalle reagisce e la coppia è riassorbita. Resta sempre nella pancia del gruppo invece Elisa Giangrasso (Orange Bike Team), che affronta la salita finale con le migliori quindici. La Giangrasso resta con le migliori e conclude in 11° assoluta, quinta tra le Esordienti, a 1’04” dalla testa della corsa; la Cuaz, un po’ svuotata di energie non riesce a restare nella parte alta del plotoncino, e chiude 28° assoluta, 16° nelle Esordienti. La vittoria è andata, in 1h 13’50”, alla media di 29,174 km/h, a Sara Piffer (Mezzocorona), davanti a Marta Pavesi (Valcar; a 2”) e a Beatrice Temperoni (Bordighera; a 7”).

Al maschile, nel 41° Trofeo circolo Fomarco – 16° Trofeo Comune di Vergonte, per gli Esordienti primo e secondo anno (corsa unica, classifiche separate), con Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta), Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team) e Kristian Blanc (Scott Libarna Xco) sempre in gruppo per tutti i 35,900 km del tracciato (identico a quello della corsa femminile), mentre è costretto al ritiro per un guasto meccanico Mattia Agostinacchio (Scott Libarna Xco). La gara si decide con una fuga a tre, che vede primo sul traguardo di Fomarco, in 1h 04’32”, alla media di 33,378 km/h, Matteo Turconi (Bustese Olona), seguito a 8” da Marco Pellegrini (Montecorona) e, a 20”, da Lorenzo Gugliemi (Gb Junior Team). A un minuto circa dal vincitore, la volata del gruppo, con brillante, 12° assoluto e 11° dei secondo anno, Thierry Philippot; 26°, 8° dei primo anno, Teseo Bortolotti Barrel; 33° assoluto Kristian Blanc.