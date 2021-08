Manuel Merillas, record salita e discesa sul Monte Bianco

Lo spagnolo è partito giovedì mattina alle 4 per tentare a battere le 6 ore 43’52” di salita e discesa da Courmayeur (nel 2015 dall’italiano Marco De Gasperi) e ci è riuscito. Il classe 1991 ci ha impiegato 6 ore 35 minuti e 32 secondi. E non era per altro socntato. Anche per le abbondanti nevicate delle ultime settimane: il percorso non era dei migliori.

Per giungere in vetta ci ha impiegato 4 ore e 15 minuti. Non è stato tanto veloce. Poi in discesa, però, ha ripreso tempo, ha recuperato e abbassato il record di De Gasperi di oltre 8 minuti.

Ha percorso 3.706 metri di dislivello positivo, 3.671 in negativo. Una media di 7’55” al chilometro. Lo ha fatto quasi in solitaria, con lui solo alcuni amici per l’assistenza (in vetta e nei rifugi della via italiana).

Manuel Merillas ha indossato un prototipo di una nuova scarpa da trail running dell’azienda di Asolo, che verrà lanciata per la stagione Primavera Estate 2022, Manuel è riuscito ad imporre un nuovo limite su un tracciato affascinante e complicato. La calzatura utilizzata è stato un importante driver, che gli ha permesso di raggiungere questo grande risultato. Con i suoi 4809 metri di altezza, la vetta del Monte Bianco è infatti la più alta delle Alpi, d’Italia e di Francia. (fonte expo.planetmountain.com)