Dalla Coppa del Mondo di sci ai Mondiali di snowboardcross, la Valle rilancia i grandi eventi sportiti invernali

Per la pianificazione di una serie di eventi sportivi, alcuni di grande rilevanza, Il Presidente della Giunta, Erik Lavevaz, il Vicepresidente e assessore allo Sviluppo economico Luigi Bertschy e l’assessore allo Sport Jean-Pierre Guichardaz hanno incontrato oggi ad Aosta il Presidente della Federazione italiana sport invernali-Fisi Flavio Roda. Presenti il consigliere federale Fisi Dante Berthod e il Presidente dell’Associazione sport invernali Valle d’Aosta-Asiva Marco Mosso.

Tra i principali temi affrontati nel corso della riunione, svoltasi a palazzo regionale, figura quello della programmazione dei grandi eventi sportivi invernali che la Valle d’Aosta potrebbe ospitare nei prossimi anni: dallo sci alpino, allo snowboard, allo sci nordico; dando continuità alla Coppa del Mondo femminile a La Thuile, all'appuntamento di snowboard cross a Cervinia e cercando di coinvolgere le altre principali località valdostane. Al centro dell’attenzione, oggi, il progetto di Coppa del Mondo Cervinia-Zermatt su cui la Regione è al lavoro, in stretta collaborazione con la Fisi. Oltre alla vocazione della Valle d’Aosta per gli appuntamenti internazionali, i rappresentanti della Regione hanno anche sottolineato la disponibilità di una pluralità di impianti e strutture di altissimo livello tecnico, anche nei comprensori più piccoli, che possono essere messi a disposizione della atleti agonisti.

Infine, in vista dell’avvio della prossima stagione turistica invernale, che in Valle d’Aosta inizierà già il prossimo 16 ottobre con l’apertura degli impianti di Breuil-Cervinia, i rappresentanti del Giunta regionale della Valle d’Aosta e i vertici della Fisi hanno definito una linea comune per chiedere al Governo nazionale regole chiare e certe per una ripartenza dello sci in serenità e sicurezza.