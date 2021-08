Sci alpino: due allenamenti ‘ a secco’ per la squadra Asiva a Saint-Christophe

Annullato l’allenamento atletico dal 13 al 16 agosto, la squadra Asiva di Sci alpino sarà impegnata, il 12 e il 13, al campo sportivo di Saint-Christophe.

L'allenatore Peter Angster e il preparatore Piero Cassius hanno convocato: Anna Cecilia Bianco, Tatum Bieler, Margherita Sala (Sc Gressoney), Greta Boano (Sc Crammont MB), Martine Brumin, Aline Gérard (Sc Aosta), Francine Rollet (Sc Chamolé), Cecilia Pizzinato, Pietro Broglio (Sc Courmayeur MB), Jacques Belfrond, Pietro Bisello, Thomas Larivière (Sc Crammont MB), Carlo Giuseppe Borri (Sc Val d’Ayas), Yannick Nieroz (Sc Pila), Filippo Segala, Lorenzo Stirano (Sc Aosta), Federico Viérin (Sc Pila). CdM Sci alpino Gruppo azzurro di Coppa del Mondo, discipline tecniche, in raduno nell’impianto coperto di Peer (Belgio), dal 9 al 13 agosto.

Tra le convocate anche Sophie Mathiou (Cs Carabinieri), Roberto Midali, Anita Gulli (Cse). Alle slalomiste si aggregherà anche Marta Bassino (Cse).

Sport invernali

Sarà presentato, mercoledì 11 agosto, alle 15, nella Caserma Cesare Battisti di Aosta, il libro di Riccardo Crovetti: “Leonardo David* – La leggenda del ragazzino campione”. La presentazione si svolgerà nel totale rispetto delle normative anti-Covid.

*LEONARDO DAVID

Grande promessa dello sci italiano della fine degli anni settanta, Leonardo David DI di Gressoney, era da molti considerato il possibile antagonista del fuoriclasse svedese Ingemar Stenmark e l'erede sportivo di Gustav Thöni. Ai Campionati italiani conquistò la medaglia d'argento nella combinata e quella di bronzo nella discesa libera nel 1977; vinse quindi la Coppa Europa nel 1978.

Specialista delle gare tecniche, pur avendo disputato poche gare in Coppa del Mondo riuscì a farsi notare sin dall'inizio, ottenendo podi sia in slalom gigante (Schladming), sia in slalom speciale (Kranjska Gora e Jasná). Il 7 febbraio 1979 vinse la sua unica gara, lo slalom di Oslo, davanti a Ingemar Stenmark e allo statunitense Phil Mahre.

Il 3 marzo 1979: durante la prova, giunto nei pressi del traguardo, spigolò e cadde, battendo nuovamente il capo sulla neve. Riuscito a rialzarsi, attraversò il traguardo per poi crollare tra le braccia di Piero Gros. Subito ricoverato in ospedale, fu poi sottoposto a lunghe cure a Innsbruck, le quali tuttavia non sortirono alcun effetto apprezzabile: David visse in stato puramente vegetativo e comatoso i sei anni successivi, fino alla morte avvenuta il 26 febbraio 1985.