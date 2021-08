Ciclismo: Gaia Tormena all’opening della Coppa del Mondo Xce di LEuven

Nove le tappe in programma per l’edizione 2021: dopo Leuven, si rimarrà sempre in Belgio, il agosto, a Oudenaarde; trasferimento in Olanda, il 22, a Valkenswaard; poi, a settembre, trasferte il 5, 12 e 17, rispettivamente a Graz (Austria), Winterberg (Germania) e Seine-et-Marne (Francia). Chiusura, a ottobre con altre tre tappe: il 2 a Barcelona (Spagna), il 22 a Bahrain e, il 29, a Abu Dhabi (Emirati Arabi). Nove tappe con sempre favorita Gaia Tormena (Gs Lupi).

Programma gare

Strada. Dalle 18, questo pomeriggio, a Piasco (Cuneo), il Gran Premio Dentis per G4, G5, G6, Esordienti e Allievi, dove sono iscritti Martina e Mélanie Bosonin (Vtt Arnad), Enea e Teseo Bortolotti Barrel, Filippo Lingeri, Aimé e Chantal Cuaz (Orange Bike Team), Kristian Blanc (Scott Libarna Xco). Sabato 7 agosto, il Trofeo Città di Massa, riservato ai Giovanissimi; al via, alle 16, anche Martina Bosonin (Vtt Arnad). Domenica 8, a Villadossola (Verbania), il 3° Trofeo Bosestti Luigi per Esordienti primo e secondo anno. Alle 9.30 sulla linea di partenza, Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta), Kristian Blanc (Scott Libarna Xco), Teseo Bortolotti Barrel (Orange Bike Team). Domenica 8, a Pieve Vegonte (Verbania), il 3° Trofeo Bertolacci Armando, gara promiscua Esordienti e Allievi Donne; sul tracciato di 35,7 km, dalle 11.15, anche Chantal Cuaz (Orange Bike Team). Domenica 8, dalle 9, il 12° Gran Premio BorgoTicino, corsa su Strada Allievi di 87,3 km, dove sarà presente Giuseppe Abbate (Scott Libarna Xco).

MountainBike. Dal 6 all’8 agosto, al Sestriere (Torino), la 3° tappa della Coppa Italia di Downhill. Sul percorso di 2 km ci saranno: Jéremy Carlin, Italo Antonio Radizza, Valentino Sartori (Vc Courmayeur MB); Marco Antonini, Ninni Mattia Colasanto, Federico Corrado, Lucio Daniele Corrado, Antonio Carlo Franco, Edoardo Franco, Silvia Gasparella, Cristian Manera (Black Arrows); Alessandro e Fabio Levra, Luca Srà, Francesco Tappari, Fabio Vanni, François Viquéry (Vtt Arnad).