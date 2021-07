Fondo: Nuova tappa per Pellegrino e De Fabiani: saranno a Seefeld fino all’8 agosto

Prosegue il lavoro estivo di Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani con il gruppo Cramer. La prossima settimana, i due azzurri saranno in training a Seefeld per 8 giorni, in compagnia del gruppo internazionale guidato dal tecnico tedesco.

Ad accompagnare i due atleti azzurri, ci saranno Francois Ronc Cella e Christophe Savoye.

