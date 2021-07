Nuoto: Per i giovani dell'Aosta Nuoto una stagione più che positiva

Il regolamento della manifestazione prevedeva le qualificazioni la mattina e le finali – A e B – nel pomeriggio. Nicole Louvin ha saputo guadagnare la finale e vincere la più che meritata medaglia di bronzo nella sua gara preferita, i 50 m rana: Nicole si è migliorata dalla qualificazione del mattino alla finale del pomeriggio fermando il crono sul tempo di 33.63.

Questa ottima prestazione le garantirà, con ogni probabilità, la qualificazione ai Campionati Italiani di Categoria: il prossimo 27 luglio la Federazione stilerà la classifica ufficiale decretando quali atleti potranno sfidarsi all’ambita manifestazione nazionale. Nella doppia distanza, i 100 m rana, Nicole ha ottenuto la medaglia di legno con 1.15.70, a soli 11 centesimi dalla terza.

A conclusione di una splendida stagione in continuo progresso, Lin Pigliacelli è giunta 11’ nei 100 m farfalla con il suo best di 1.08.49, migliorando il tempo della mattina di oltre 1 secondo; buon piazzamento anche nella doppia distanza ove conquista la quinta posizione assoluta con il tempo di 2.30.71.

Gaia Valenti giunge in finale B in tre delle quattro gare ha cui ha partecipato: si piazza complessivamente 9’ nei 100 dorso con il tempo 1.13.12, 13’ nei 50 m stile libero con 29.68 e 11’ nei 100 m stile libero con 1.04.47. Anche Pietro Cerrato si conquista un posto nella finale B dei 200 m stile con 2.07.29, perfezionando il tempo della mattina e chiudendo in 15’ posizione con una volata finale. Da segnalare anche le prestazioni personali di Beatrice Mazzone che termina la stagione nuotando i 100 m rana in 1.29.78 e di Chiara Seminara che ha nuotato i 100 m stile in 1.11.71.

Bravi e caparbi anche Mattia Savoia e Giada Dujany che non si sono mai sottratti alle sfide della stagione, partecipando a tutte le gare in programma e mettendo a frutto il duro lavoro stagionale. Anche Alessia Pagliara e Alice Aldini si sono misurate nell’ultimo sforzo stagionale rispettivamente nei 200 m stile libero e 50 m stile libero. Un grande ringraziamento all’allenatore Edoardo Giovannetti che ha affiancato e sostenuto tutti i ragazzi in questa difficile stagione caratterizzata dai quotidiani trasferimenti a Saint-Vincent, a partire dal mese di novembre 2020, sino alla riapertura dell’impianto di Aosta nello scorso mese di giugno.

Importante, a questo proposito, anche la collaborazione e l’empatia del gestore di Saint-Vincent, Corrado Reggiani grazie al quale i ragazzi hanno potuto continuare ad allenarsi ottenendo importanti risultati e coltivando l’amicizia che li lega.