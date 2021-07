Trail: A La Thuile Memorial Edo Camardella 24 – 25 luglio 2021

Chiuse ieri le iscrizioni alle gare, tre prove impegnative ma altrettanto emozionanti: l’Ultra Trail di 60 km, una gara di endurance con dislivello positivo di circa 3.500 metri, la classica Trail da 25 km con dislivello positivo di circa 1.500 metri e lo spettacolare e sfidante Vertical di circa 4,2 km con dislivello positivo di circa 1.100 metri.

Sold out per il Trail da 25 km con 306 partecipanti e per l’Ultra Trail da 60 km che conta ben 99 iscritti. La Vertical, invece, mentre vi scriviamo è a 52 iscritti.

“La Thuile Trail con la sua due giorni di trail running, si afferma come un evento di alto livello con partecipanti di tutto rilievo. I percorsi sono bellissimi e ben segnalati, negli scorsi giorni li abbiamo testati e abbiamo messo a punto tutti i dettagli. È pronta anche una squadra di oltre 80 volontari per assicurare assistenza lungo la gara e ai punti ristoro che sono previsti sui percorsi, dove, proprio per le regole anti-Covid i concorrenti saranno serviti con guanti, mascherina e rispettando il distanziamento. Messa a punto anche la macchina dei soccorsi per far fronte a qualsiasi evenienza e garantire la massima sicurezza” - dichiara Lorenzo Bassi, uno dei responsabili della macchina organizzativa- “siamo molto soddisfatti del numero dei partecipanti, abbiamo centrato il nostro obiettivo. Questi numeri ci dicono che il popolo dei runner ha voglia di ripartire alla grande! Ora speriamo che anche le condizioni meteo siano dalla nostra parte, per permettere a tutti da fare le gare con il bel tempo e godere appieno dello straordinario contesto alpino di La Thuile e della sua natura bella e selvaggia.”

Atleti eccellenti

Ai nastri di partenza dell’Ultra Trail vedremo impegnati Riccardo Borgialli atleta Team Salomon, convocato per i Mondiali in programma a Chiang Mai, in Thailandia, dall’ 11 al 14 novembre 2021, il belga Guillaume Deneffe, Jacques Lino Chanoine vincitore nel 2019 della 25 km e il mitico Ruggero Isernia, che ha concluso 9 volte il TOR des Géants e nel 2019 ha portato a termine i 450km del TOR des Glaciers, Ruggero Isernia quest’anno, oltre alla 60 km parteciperà anche al Vertical.

A sfidarsi in campo femminile sulla 60 km Federica Zuccollo, atleta La Sportiva e HEY Team SSD, reduce da una vittoria alla Grand Bϋcc Race e un terzo posto alla Bettelmatt Ultra Trail, Tatiana Locatelli, l'atleta e scialpinista 'valdostana' che ritenta la 60 km dopo la vittoria sfumata all'ultimo nella gara del 2019. Alla partenza della 60 km ci sarà anche Lisa Borzani, due volte vincitrice del TOR des Géants.

Nella 25km di Trail vedremo correre Didier Dario Chanoine, nell’edizione 2019 aveva conquistato il secondo posto in questa gara, quest’anno punta al podio.

Al Vertical, tra le donne, direttamente dal Sudafrica, Toni McCann, l'atleta ASICS e Suunto che vanta due vittorie Otter African Trail Run e ha da poco conquistato il primo posto al Gruyere Trail Charmey, Gloriana Pellissier con un grande palmares e vincitrice del Vertical di La Thuile nel 2019 e sua figlia Noemi Junod, astro nascente dello sci alpinismo classe 2003.

Grande la partecipazione anche per la raccolta fondi lanciata dagli organizzatori di La Thuile Trail per la costruzione del bivacco al Colle del Rutor intitolato a Edoardo Camardella, un sogno che, grazie alla generosità di molti, diventa realtà!

Il link per effettuare le donazioni è https://www.gofundme.com/f/<wbr></wbr>bivacco-edoardo-camardella

L'intera somma delle donazioni raccolta, verrà devoluta per la realizzazione di questo progetto.

Sul sito dell’evento leggiamo “La Thuile Trail è Memorial Edo Camardella, organizzando e correndo questa gara vogliamo rendere omaggio a una persona unica, un amico che si è sempre dedicato con passione ed energia all'organizzazione del trail.”