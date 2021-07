Downhill: A Pila da oggi la IXS Cup

Fino a domenica 25 luglio, Pila ospita la seconda tappa dell 'IXS European Downhill Cup. Circa 300 i bikers attesi al via, provenienti da 20 nazioni diverse e pronti a sfidarsi lungo i 2.700 metri di tracciato, riconosciuto tra i migliori dell'intero circuito eruopeo per via dei suoi passaggi veloci alternati a sezioni ripide, diversi tratti con radici, doppi e salti artificiali.

Il percorso rispecchia quello originario ideato dal biker e slittinista valdostano Corrado Hérin, scomparso nel 2019. Hérin fu medaglia di bronzo in downhill ai Campionati del Mondo di mountain bike nel 1994.

Le gare prenderanno il via sabato 24 con le fasi di qualifica a partire dalle 14.30 del mattino. Le finali femminili e maschili sono attese per domenica 25 a partire dalle 12.30. La cerimonia di premiazione è prevista intorno alle ore 15. Dopo Pila, gli europei di downhill si sposteranno in Slovenia, per poi concludersi in Repubblica Ceca.