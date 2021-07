Golf: Al Club Courmayeur et Grandes Jorasses la prima edizione di SKS Golf Cup

Signature Kitchen Suite, il brand di elettrodomestici built-in di alta gamma parte del gruppo LG Electronics, presenta la prima edizione di SKS Golf Cup che si svolgerà presso il Golf Club Courmayeur et Grandes Jorasses il 24 e 25 luglio 2021. Un appuntamento che combina la passione per lo sport con quella per i sapori più autentici, grazie alla presenza di un corner gastronomico dove i partecipanti e i loro ospiti potranno assaporare delizie di produttori locali di eccellenza.



L’evento si svolge nel campo da golf progettato nel 1935 da Peter Gannon e Henry Cotton: un’ambientazione mozzafiato, con vedute dei massicci del Monte Bianco e delle Grandes Jorasses. Il percorso di nove buche con doppie partenze (PAR 70; uomini m. 5.508 – donne m. 4.791) è prettamente pianeggiante e si snoda lungo gli argini del fiume Dora, attraversandolo con due spettacolari PAR 3.



Gli ospiti della Club House potranno scoprire durante la gara alcune eccellenze della tradizione gastronomica locale grazie alla presenza di produttori selezionati da Signature Kitchen Suite in quanto portatori degli stessi valori che sono alla base della filosofia True to Food del marchio, che celebra la passione e il rispetto per il cibo e la filiera produttiva di qualità.



Saranno presenti la storica cantina di stagionatura e latteria Erbavoglio di Aosta e Maison Anselmet, azienda vinicola che da tre generazioni porta avanti un percorso di riscoperta e valorizzazione di vitigni autoctoni della Valle d’Aosta. Una realtà, quest’ultima, che Signature Kitchen Suite ha raccontato anche nella sua campagna di comunicazione (guarda il video).



Sarà inoltre allestita una cucina dotata degli elettrodomestici da incasso Signature Kitchen Suite: frigorifero e congelatore, vino cantina, forno multifunzione combinato a vapore e piano a induzione. Tutto il necessario per i live showcooking dello chef Andrea Vigna, Food Experience Director di Signature Kitchen Suite, che proporrà in diversi momenti delle due giornate di gara, sfiziose ricette preparate con gli ingredienti della tradizione locale.