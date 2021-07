Ciclismo: Enea Bortolotti Barrel ottimo secondo a Borgomanero

Ottime le prestazioni dei valdostani impegnati, oggi, nel 9° memorial Walter Nicolini, corsa su Strada riservata ai Giovanissimi, disputata a Borgomanero (Novara).

Nei G5, si gioca alla grande la vittoria Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team) e perde il gradino più alto del podio per un nonnulla. Nel penultimo giro, Bortolotti e il vercellese Vittorio La Fata (Nuovi Orizzonti) centrano la fuga giusta, soprattutto per togliere dai giochi i velocisti dell’Sc Orinese, Nicolangelo Troiani e Leonardo Previati. Sul traguardo, sono Bortolotti e La Fata a disputarsi la vittoria, con successo di misura del secondo. Alle loro spalle il gruppo è regolato proprio da Troiani e Previati. Nella gara al femminile, seconda posizione anche per Martina Bosonin (Vtt Arnad), 15° assoluta, preceduta da Aurora Colombo (Young Bikers), con terza Elisa Rossetti (Sc Orinese).

Nei G4, in lizza per il podio anche Aimé Cuaz (Orange Bike Team), con arrivo in volata e vittoria che va a Nicolò Alessandria (Piossasco Carpinello). Sprint al quale c’è anche Aimé Cuaz, che chiude in decima posizione.

MountainBike

Ottava prova dell’Xc Piemonte Cup, ieri, a Prali (Torino), dove si registra la seconda posizione, negli Esordienti Donne primo anno, di Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; 22’12”), superata in volata da Sara Bertino (Team Cicloteca; 22’10”).

Negli Allievi, successo di Francesco Stobbia Scuola Mtb Venaria Reale; 31’57”). In 15° posizione Michel Perron (39’51”) e 16°, dopo una foratura nel primo giro, di Andrea Brunier (40’13”), entrambi tesserati per l’Orange Bike Team.