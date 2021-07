Ciclismo: Edoardo Franco argento M1 tricolore DH a Piazzatorre

Dopo il tricolore di categoria nell’Enduro, nella prima domenica di luglio, Edoardo Franco ha conquistato oggi, a Piazzatorre (Bergamo), l’argento negli M1 dei Campionati italiani di Downhill di Piazzatorre (Bergamo).

Negli Amatori, successo dell’Elite Master Alessio Archetti (T32 sq. Corse; 3’34”963). Sesto assoluto, secondo M1, Edoardo Franco (Black Arrows – Gemme Bike; 3’40”160), che vede sfumare il titolo per soli 9 millesimi, maglia che va a Loris Bertolino (Ready2Ride; 3’40”151). In 63° posizione Ninni Mattia Colasanto (Black Arrows – Gemme Bike; 5’40”964; 23° EliteSport); 65° Antonio Carlo Franco (Black Arrows; 6’04”796; 6° Master 7/8).

Negli Agonisti, doppietta dell’After Skull, grazie allo Junior Davide Cappello (3’09”839) e all’Elite Davide Palazzari (3’10”639). Al 16° posto assoluto, 8° Elite, Alessandro Levra (Vtt Arnad; 3’28”031); 27°, quinto Juniores, Fabio Levra (Vtt Arnad; 3’37”338); 45° Fabio Vanni (Vtt Arnad; 3’50”458; 10° Under); 52° Lorenzo Commod (Vtt Arnad; 3’57”892; 15° Junior).

Negli Agonisti femminile, successo di Veronika Widmann (Bmx Team Alto Adige; 3’39”864). Al quinto posto assoluto, miglior Juniores, Sophie Riva (Ancillotti Factory Team; 4’15”138), ma per lei niente maglia tricolore in quanto le concorrenti nella categoria non erano in numero sufficiente per assegnare il titolo.

Negli Esordienti, quarto posto di Cristian Manera (Black Arrows – Gemme Bike; 4’15”601), fuori dal podio per 2”5, con vittoria di Lorenzo Mascherini (Ancillotti Factory; 3’36”618).