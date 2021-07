Ciclismo: Grande festa delle ‘ruote grasse’ a corollario del Tour des Salasses a La Salle

La GranFondo Tour des Salasses raddoppia – percorso Marathon e Classic -, ma a corollario dell’appuntamento più importante di domenica 25 luglio, sui tracciati di La Salle, saranno organizzate le gare del Grand Prix Giovanissimi, sabato 24, e l’abbinata nazionale riservata alle categorie Allievi e Esordienti, il giorno successivo. In aggiunta, al termine della prova dei Giovanissimi, saranno consegnate le maglie di campione regionale – dopo le ‘tappe’ di Courmayeur, La Thuile e Pila – agli Esordienti e Allievi.

Il primo giorno al via, alle 10, dal Bike Park di La Salle, al Mini Bikers Tour des Salasses, riservato ai Giovanissimi e valida quale prima tappa del Grand Prix, su percorsi di vario chilometraggio in base alla categoria di appartenenza. Al termine, sul palco a ricevere la maglia di campione regione Allievi e Esordienti – che potranno indossare il giorno successivo nell’abbinata nazionale – saliranno Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; Ed 1). Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; Ad1), Fabien Borre (Cicli Lucchini; Es1), Thierry Philippot (Es2), Andrea Brunier (Orange Bike Team; Al1) e Gabriel Borre (Cicli Lucchini; Al2)

Domenica 25, come detto, la prova Allievi e Esordienti, alle 9, sempre con partenza dal Bike Park La Salle, categorie che dovranno affrontare un percorso di 14 km e 400 metri di dislivello. Sempre alle nove, al via anche il Tour des Salasses – Marathon, 75 km e 2850 metri di dislivello positivo; Classic, 50 km e 1750 metri D+ - , gara inserita nel circuito Nord Ovest Mtb e Rampitek, tracciato che sconfina nei comuni di Morgex e Pré-Saint-Didier.

Programma gare

MountainBike. Campionato italiano di Downhill, dal 16 al 18 luglio, a Piazzatorre (Bergamo), otto atleti iscritti, equamente suddivisi tra Black Arrows (Mattia Ninni Colasanto, Antonio Carlo e Edoardo Franco, Cristian Manera) e Vtt Arnad (Lorenzo Commod, Alessandro e Fabio Levra, Fabio Vanni).

Xc Piemonte Cup, domenica 18 luglio, a Prali (Torino), con al via gli ‘orange’ Elisa Giangrasso, Michel Perron e Andrea Brunier.

Strada

Raduno ciclistico sportivo, domenica 18 luglio, con la Aymavilles – Valnontey, in attesa della tappa del Giro della Valle d’Aosta, 21 km con 1100 metri di dislivello; partenza alle 12 dalla piazzetta Sévereun Chillod. Domenica 18, a Borgomanero (Novara), il 9° memorial Walter Nicolini, gara su un percorso di mille metri, riservata ai Giovanissimi; partenza fissata alle 10, dove saranno schierati Aimé Cuaz e Enea Bortolotti Barrel (Orange Bike Team). Trofeo ‘Pluto e i suoi amici’ – giornata azzurra, domenica 18, a Rocca Canavese (Torino), 35 km per gli Esordienti (Kristian Blanc) e 71 per gli Allievi (Giuseppe Abbate), entrambi Scott Libarna Xco.