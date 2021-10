Trail: Due versanti. Una sfida 100 MIGLIA MONVISO

Ci siamo quasi. Una settimana e sarà weekend sportivo 100 MIGLIA MONVISO!

Tre gare, tre distanze e tre diverse motivazioni. Soprattutto, un grande percorso che sicuramente saprà far innamorare i corridori provenienti da tutta Italia e dall’estero. Sono state settimane di duro lavoro, ora gli ultimi aggiornamenti per il pubblico e i corridori e le notizie utili.

100MM 168km D+8030

TMT 41.3km D+ 2670

Mvr 3.9km D+1000m

- Chiusura iscrizioni

100 M M - domenica 18 luglio

Tour Monviso Trail - mercoledì 21 luglio

Monviso Vertical Race - venerdì 23 luglio

- Regolamenti, roadbook, informazioni scaricabili https://www.100migliamonviso.eu/iscriviti/

- il breafing pre-gara sarà inviato via mail attraverso i canali WEDOSPORT a tutti i concorrenti e ovviamente sarà ripetuto in sede di partenza

- le gare 100 M M e TMT sono valevoli per:

punteggio ITRA e Campionato Mondiale di Plogging (info in calce)

- I pettorali saranno consegnati venerdì 23 luglio a partire dalle ore 10 a Saluzzo, Piazza Cavour, per le gare 100 M M e TMT.

- Sabato mattina dalle ore 6.00 potranno ancora essere ritirati i pettorali TMT nell’area di Pontechianale, Piazza del Comune / Sede sezione ANA

- I pettorali della gara Mvr infine, potranno essere ritirati a Crissolo, Salone delle Guide (partenza seggiovia, dalle ore 7)

Per il grande pubblico:

- Saluzzo ospiterà un Village dedicato alla manifestazione che seguirà i seguenti orari: venerdì 23 luglio, ore 15 - 23 / sabato 24 luglio, ore 9 - 23 / domenica 25 luglio, ore 9 - 18

- il Village ospiterà alcuni grandi marchi italiani del settore e non che hanno scelto di legarsi, alcuni per il prossimo triennio, alla manifestazione, tra gli altri Biraghi Spa, Mico Sport Spa, Scarpa, Ferrino, Gabel, Ledlenser, Bertolotto Porte, farmacia Santa Maria, Molecola, Acqua Eva, Monviso Bio Doc, Isiline, Armando Group

- saranno altresì Terres Monviso - Saluzzo Monviso 2024, Parco del Monviso, Campionato Mondiale Plogging, Podistica Valle Varaita, Atletica Saluzzo, Podistica Infernotto, Podistica Sanfront, le Squadre 5 e 6 AIB Piemonte (Valle Po e Valle Varaita), Soccorso Alpino, Soccorso Radio, Anc e Ana

I numeri:

- 4 Podistiche, 2 Vallate alpine, 19 Comuni da attraversare - Saluzzo, Bellino, Brondello, Crissolo, Martiniana Po, Sanfront, Paesana, Pagno, Oncino, Ostana, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Sampeyre e Verzuolo

- oltre 200 i soli Volontari dei Gruppi AIB Piemonte che si sono dedicati alla pulizia dei sentieri nelle ultime due settimane, un importante lavoro che sappiamo sarà utile al territorio tutto, al turismo e al lavoro in montagna

Il Comune di Saluzzo, il Parco del Monviso, le Unioni Montane dei Comuni del Monviso e della Valle Varaita, il Bacino imbrifero montano Valle Po e del Varaita quali promotori, la Fondazione Amleto Bertoni in qualità di ente organizzatore, con la consulenza tecnica delle Associazioni Podistica Valle Varaita, Atletica Saluzzo, Podistica Valle Infernotto e Atletica Sanfront, hanno saputo lanciare un nuovo evento intervallivo che già dal suo primo anno di vita si propone come uno dei momenti più interessanti del panorama ultra trail e running del nord ovest italiano.

Il nostro - spiega il Comitato Organizzatore - è un territorio che ama la corsa, in particolare la corsa in montagna, e che già oggi presenta tanti e diversi eventi, alcuni ormai storici. Un territorio che negli ultimi anni ha ospitato importanti gare legate alla Corsa in Montagna. Ecco perché abbiamo deciso di andare oltre noi stessi e costruire gare che alternino percorsi corribili e caratterizzate da ampie vedute e passaggi suggestivi, ripidi e impegnativi.

Tanti, infine, gli sponsor. Ditte di territorio e ditte nazionali hanno deciso di “correre” al fianco del nuovo trail e di sostenere le gare del Monviso.

I percorsi

100MM 168km D+8030 - https://www.100migliamonviso.eu/100mm-2/

TMT 41.3km D+ 2670 - https://www.100migliamonviso.eu/tour-monviso-trail/

Per iscriversi

https://www.100migliamonviso.eu/iscriviti/

Cartella Stampa

https://drive.google.com/drive/folders/1lWzktBP7HmwGJI0lMie_HVTTOqoctSUu?usp=sharing

Info: IL CAMPIONATO MONDIALE DI PLOGGING / Prendono il via le qualificazioni per il primo campionato mondiale di Plogging, la corsa contro i rifiuti. Dopo l’edizione pilota del 2020, in autunno si terrà il world plogging championship, campionato che riunisce gli eco-runner di tutto il mondo con un solo obiettivo: raccogliere i rifiuti abbandonati. Durante la regular season (ovvero la fase di qualificazione), saranno 13 i trail che consentiranno di concorrere per la qualificazione al Campionato, all’interno di numerosi appuntamenti: Gran Trail Courmayeur (9-11 luglio), 100 miglia del Monviso (23-25 luglio), Trail EDF Cenis Tour (31 luglio-1° agosto), Alpe Adria Trail (13-15 agosto), a cui si aggiungono, per una sorta di play off, le 4 distanze del TorX (12–18 settembre) per un totale di 17 distanze. Roberto Cavallo, ecorunner e ideatore della manifestazione, sottolinea che “il miglioramento della situazione ambientale, a partire dal cambiamento climatico e dalla dispersione dei rifiuti nell’ambiente, richiede una vera e propria corsa, prima che sia troppo tardi.

Gli esperti ci hanno allertato da tempo su come il 2030 possa rappresentare una data di non ritorno; dobbiamo quindi passare rapidamente all’azione. L’idea - continua Cavallo - che trova compimento nel Campionato Mondiale di Plogging, è quella di affiancare l’impegno concreto di un numero sempre maggiore di persone che rimuovono i rifiuti dall’ambiente, con una competizione sportiva. Lo sport ci permette di coinvolgere testimonial molto seguiti il cui gesto diventa non solo simbolico, ma emulativo, il tutto condito con il giusto pizzico di agonismo, con la consapevolezza che dobbiamo correre tutti insieme!” - Info e iscrizioni: https://www.ploggingchallenge.com/