Fondo: Settimana di scarico per Pellegrino e De Fabiani: “Continuiamo a lavorare con fiducia”

Settimana di scarico per Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, che hanno archiviato la lunga trasferta insieme al gruppo di lavoro guidato dal tecnico tedesco Markus Cramer e composto anche dai quattro atleti russi Gleb Retivych, Sergej Ustjugov, Artem Maltsev ed Evgeniy Belov, che ha visto i due valdostani nel giro di settimane allenarsi fra Estonia e Svezia.

“Abbiamo cominciato a lavorare a Otepae, nello stesso sito dove si svolgono generalmente le gare di Coppa del mondo – spiega Pellegrino -, poi ci siamo trasferiti a Torsby, dove c’è un tunnel per sciare. Sono entrambi ottimi centri di allenamenti che mettono a disposizione strutture moderne e adeguate per gli allenamenti che stiamo svolgendo in questo periodo. Continuiamo a lavorare con fiducia, nei prossimi giorni mi sposterò a Passo Lavazè, dove mi aggregherò alla squadra femmminile di Coppa del mondo fino al 17 luglio per qualche giorno di raduno, il prossimo ciclo con il gruppo di Cramer è previsto invece al 17 luglio all’8 agosto fra Obertilliach e Dobbiaco, anche se personalmente comincerò qualche giorno dopo”.