Ciclismo: Il testa a testa per l’oro premia lo svizzero Halter nella XCO 15 di Pila

È lo svizzero Nicolas Halter il neo campione europeo Xco dei 15 anni, titolo conquistato questa mattina a Pila (Valle d’Aosta), nell’ultima giornata della kermesse continentale giovanile. Una gara tattica, che premia l’elvetico, bravo a fare il vuoto nel punto più impegnativo del tracciato, staccando il coriaceo spagnolo Hugo Franco Gallego, argento, con terzo gradino del podio che va al danese Albert Philipsen.



Quattro giri per la prima gara di giornata, e andatura a risparmio per preservare le energie per il finale sicuramente impegnativo sia a livello fisico, sia a livello mentale. A metà del tracciato sono ancora tutti in fila indiana e i primi dieci sono racchiusi in una manciata di secondi. A dettare il ritmo è il nazionale danese Albert Philipsen, che nel segmento che conduce in zona arrivo porta con sé lo spagnolo Hugo Franco Gallego (MontBike Cycling Team) e l’olandese Keije Solen (Team Hobij), terzetto che chiude il primo giro in 12’35”; alle loro spalle, a 3”50, la coppia composta dall’altro nazionale danese Nikolaj Hougs e dallo svizzero Nicolas Halter (Swiss Cycling National Team) e, a 8” dalla vetta, in solitaria il belga Bram Tiesters (Optimun Argenta).



Secondo giro e identico canovaccio, con il terzetto di testa Halter-Gallego-Philipsen a dettare il ritmo, con qualche scaramuccia e tentativo di allungo, oppure solo per testare i punti migliori per tentare un sorpasso. I tre transitano in zona arrivo in 25’33”, lasciando Solen a 5”, mentre perde le ruote Hougs, che accusa un ritardo di 32”; il migliore degli azzurri, 10a, è Luca Fregara, attardato di 1’17”.



Terzetto di testa che prosegue al comando per quasi tutti i 3,4 km del tracciato; sul rettifilo che conduce sotto lo striscione d’arrivo la prima scossa: Nicolas Halter e Hugo Franco Gallego aumentano le cadenze, transitano in 38’31, mentre perde contatto Albert Philipsen, che accusa 3”55 di ritardo. Fuori dai giochi tutti gli altri, nello specifico Keije Solen, a 55”, e Nikolaij Hougs, a 1’12. Recupera due posizioni, pur accusando 1’50” dalla vetta, il migliore degli azzurri, Luca Fregata, che si colloca in ottava posizione.



Aumentano ancora il ritmo i due di testa, e la gara si decide in zona ‘Plan Bois’, con Nicolas Halter che riesce a mettere metri di differenza tra sé e Hugo Franco Gallego. Arrivo a braccia alzate, dopo 51’13” dell’elvetico, con Hugo Franco Gallego che chiude attardato di 9’10”. Terzo, a 37”, il danese Albert Philipsen, a lungo con i due di testa, che ha pagato il primo allungo operato all’inizio del terzo giro. Quarto l’olandese Keije Solen, a 1’47”, e quinto l’altro danese Nikolaij Hougs, con un ritardo di 1’58”. Chiude ottavo, a 2’52”, Luca Fregata.