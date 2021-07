Olimpiadi Tokyo 2020: Quando e dove vederle

Al via i Giochi Olimpici! Dopo il rinvio dovuto alla crisi sanitaria, gli attesissimi Giochi Olimpici avranno finalmente inizio, con una cerimonia di apertura, il 23 luglio, a un anno di distanza dalla data originaria, per concludersi con un'ulteriore cerimonia l'8 agosto.

Si tratta di uno degli eventi più in vista di quest'anno e si terranno a Tokyo, come stabilito nel 2013 dal Cio, Comitato Olimpico Internazionale. Com'è risaputo, i Giochi olimpici avrebbero dovuto tenersi nel 2020, ma in seguito agli eventi legati alla pandemia, si è preferito rimandarle all'anno corrente.Nonostante questo, è ormai chiaro che i Giochi preserveranno il nome di partenza: Olimpiadi Tokyo 2020.

L'impossibilità nel cambiarlo risiede in alcuni problemi logistici, tra cui il fatto che il nome sia stato stabilito nell'ormai lontano 2013 e che dunque da quel momento miliardi di risorse sono state adoperate per sponsorizzare l'evento proprio con l'utilizzo di questa formula.

Dove vederle

Sebbene non sia possibile per i tifosi provenienti dall'estero assistere all'evento di persona, le Olimpiadi saranno accessibili a tutti grazie alle trasmissioni fornite da diverse piattaforme televisive, tra cui la Rai.

È bene sapere che essa non metterà tuttavia a disposizione una copertura completa delle Olimpiadi avendo acquistato i diritti per una trasmissione diretta e limitata a 200 ore . Ciò significa che i contenuti non saranno visibili o recuperabili sulla piattaforma RaiPlay e la visione sarà parziale.

Ma non c'è da temere: le Olimpiadi saranno trasmesse nella loro interezza da Discovery+, detentrice di Eurosport, un network sportivo che al contrario della Rai, offrirà una diretta pari a 3500 ore coprendo ogni singolo aspetto dei giochi.

Discovery+ è infatti in possesso dei diritti per la trasmissione dei Giochi, ottenuto nel 2018 in seguito alla stipulazione di un contratto comprendente anche le successive edizioni, fino al 2024.

Gli spettatori avranno così la possibilità di usufruire di una visione completa di tutte le gare anche se a chilometri di distanza, coinvolgendoli appieno in un evento così entusiasmante e a cui molti avrebbero voluto assistere dal vivo.

Per godersi l'evento dunque non bisognerà fare altro che usufruire di questa piattaforma, servendosi chiaramente di un dispositivo elettronico adatto e di una connessione dati o in alternativa di una connessione a internet, approfittando di alcune offerte wifi disponibili e proposte da servizi ad hoc .

La visione delle Olimpiadi sarà così integralmente fruibile grazie ad Eurosport, ma per accedervi non sarà necessario fare riferimento esclusivamente alla piattaforma Discovery+. Sono infatti diversi i network che offrono questo servizio e tra questi troviamo TimVision, NOW TV, DAZN ed Eurosport Player, che permetteranno all'utente di accedere facilmente al servizio e di assistere in diretta alle Olimpiadi.