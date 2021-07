Mountain bike: Norvegia d’oro nel Team Relay Under 17 Campionati europei giovanili a Pila

Norvegia subito a dettare il ritmo, con Sivert Ekroll che chiude la prima frazione in 12’07” e stacca lo sloveno Zan Pahor e l’italiano Elian Paccagnella di 16 secondi.

Secondo giro dominato ancora dai norvegesi, che non solo consolidano il vantaggio ma con Nichlas Overlaasen arrivano a staccare l’Italia di 25 secondi, con un Davide Donati – incollato sin dall’inizio della frazione allo Sloveno Balz Kavcic – che conquista il secondo posto.

Situazione ribaltata a un terzo dell’ultima frazione, con l’italiana Valentina Corvi che prima riduce il distacco sulla norvegese Kristine Lisa Jorde e poi inizia a dettare il ritmo della gara. Una battaglia che ha visto le due atlete il solitaria e la conquista della Svizzera Anina Hutter

Oggi, si inizia l’individuale Eliminator Xce: alle 11 cercheranno di conquistare la maglia europea gli Under 15, mentre è prevista alle 13,30 al sfida per gli Under 17. Sul tracciato le migliori 32 donne e i migliori 64 uomini, griglie di partenza dettate dai tempi ottenuti nel Time trial disputato nella prima giornata di competizioni degli Europei di Pila.