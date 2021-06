Terza tappa Tour segnata dalle cadute

Il successo nella terza frazione è andato a Tim Merlier (Alpecin-Fenix), che aveva già vinto la tappa di Novara al Giro d’Italia: il belga è stato ottimamente lanciato dalla maglia gialla Mathieu Van der Poel e sul traguardo ha preceduto il compagno Jasper Philipsen. Quarto Davide Ballerini, quinto Sonny Colbrelli. Bene Nibali, 21° a 14” e ora decimo in classifica a 55 secondi da Van der Poel. Tantissime le cadute, l’ultima ai 150 finali che ha visto protagonisti Peter Sagan e Caleb Ewan, rimasto a terra dolorante.

La Tappa

Tim Merlier (Alpecin) si è imposto nella terza tappa del Tour de France, Lorient-Pontivy di 182,9 km. Conserva la maglia gialla l'olandese della Alpecin, Mathieu van der Poel. Quarto allo sprint l'italiano Davide Ballerini. Da segnalare tante brutte cadute nel finale. Tra i primi coinvolti Primoz Roglic, tra i grandi favoriti per la vittoria finale: lo sloveno della Jumbo-Visma è finito a terra a una decina di chilometri dal traguardo, riuscendo comunque a ripartite. Altra caduta rovinosa a 3 km dall'arrivo, con alcuni corridori coinvolti, replicata da quella terribile a poche centinaia di metri dall'arrivo di Ewan e Sagan (a oltre 70 km/h), con l'australiano che ha avuto la peggio ed è stato portato via in ambulanza. Bene Nibali, che risale al 16° posto in classifica generale (+55''). Martedì è in programma la quarta frazione con un altro arrivo per velocisti a Fougeres.