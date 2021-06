Ciclismo: Buone prestazioni di Borre e Philippot a La Thuile

Tanti atleti saliti nel comprensorio del Piccolo San Bernardo per testare o rifinire la preparazione in vista della kermesse continentale e ottimo riscontri per Fabien Borre e Thierry Philippot, autori di prestazioni di rilievo.

Negli Allievi secondo anno, molto bene Fabien Borre (Cicli Lucchini; 51’30”) sul terzo gradino del podio preceduto da Elian Paccagnella (Kardaun; 49’35”) e da Tommaso Cafueri (Acido Lattico Team; 50’49”). Al 10° posto Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini; 57’53”). Al femminile, successo di Elvira Radaelli (Monte Tamaro; 52’03”) seguita da Carlotta Bocchio Vega (Scott Sumin; 57’12”) e da Giorgia Mengotti (Focus Xc Italy; 59’37”).

Negli Allievi primo anno, s’impone Luca Fregata (Focus Xc Italy Team; 51’32”), seguito da Mattia Stenico (Polisportiva Oltrefersina; 52’54”) e da Felix Engele (Kardaun-Cardano; 53’18”). Al 17° posto Gilles Del Delgan (Cicli Lucchini; 59’03”), 34° Andrea Brunier (Orange Bike Team; 49’55”). Al femminile, sul gradino più alto podio sale Giulia Rinaldoni (Polisportiva Morrovallese; 46’34”), seguita da Valeria Terzi (Mtb San Paolo; 46’34”) e da Nina Plankesteiner (St. Lorenzo Rad; 49’16”) e Clarissa Carzolio (Quiliano Bike; 53’48”). In quinta posizione Emilie Bionaz (Cicli Lucchini; 54’35”).

Negli Esordienti secondo anno, Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta), in 26’54” ha conquistato il secondo gradino del podio, dopo una gara tutta ‘nella terra di mezzo’, all’inseguimento di un irraggiungibile Ettore Fabbro (Jam’s Bike; 25’33”), e impegnato a mantenere margine su Giuseppe Palazzo (MTB San Paolo d’Argon), terzo in 27’17”. Al 7° posto Alessandro Fantone (Cicli Lucchini; 30’17”) e, 12°, Gregor Empereur (Gs Lupi; 32’24”). Al femminile, vittoria di Elisa Ferri (Olimpia Valdarnese; 32’22”) a precedere Anja Simmerle (Kardaun; 33’43”) e Ilaria Tambosco (Jam’s Bike; 35’03”).

Negli Esordienti primo anno, è sesto Paolo Costa (Gs Lupi; 30’01”), nella gara vinta da Nicola Bonati (Bikers Petosino; 27’43”), seguito da Aaron Scuderi (Kardaun; 28’03”) e Pietro Solavaggione (Vigor; 28’55”). Al 17° e 20° posto Erik Enriod (Cicli Lucchini; 34’55) e il compagno di squadra Fabien Borre (36’01”); 25° Davide Savoia (Cicli Lucchini; 40’34”). Al femminile, quarta piazza per Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; 35’32”) e 8° Annie Vevey (Vc Courmayeur MB; 49’55”) nella gara vinta da Katharina Telser (34’17”).