Tour De France: Una tappa d0altri tempi vinta dal nipote di Poulidor

La seconda tappa del Tour de France 2021 è un trionfo di Van der Poel sul leggendario Muro di Bretagna, un successo che conferma le qualità dell’olandese e gli consegna la maglia gialla ai danni di Alaphilippe, vincitore della prima frazione. Alle spalle del commosso talento 26enne dell’Alpecin-Fenix, che ha dedicato la 'gialla' al nonno Poulidor, tagliano il traguardo Pogacar, Roglic e Kelderman, solo dopo l’ormai ex leader della classifica generale.

Lunedì si corre da Lorient a Pontivy.Lunedì terza tappa, Lorient-Pontivy, 182,9 km, sulla carta abbastanza semplice. Possibile primo arrivo in volata di questa edizione della Grande Boucle.

La tappa di oggi

Il talento olandese raggiunge il traguardo e scoppia in lacrime nel ricordo del nonno Poulidor e le parole di Colbrelli ben descrivono la prestazione del ciclista dell’Alpecin-Fenix: “Imbattibile. Io ci ho provato, ma oggi lui era di un altro pianeta”. Con ben sei gpm nel suo tracciato, la seconda frazione si presenta come un appuntamento molto impegnativo dopo le rocambolesche cadute dell’esordio che sono costate ben quattro ritiri (Suetterlin, Lemoine, Konovalovas e Soler). Già dopo una mezz’oretta scarsa dal via sei corridori intavolano una fuga lasciando il gruppo a 90 secondi abbondanti di distacco. Perez, Koch, Clarke, Theuns, Schelling e Cabot toccano anche i 4 minuti di vantaggio, ma la cosa non sembra preoccupare il peloton, che alla lunga dimezza questo tempo mentre Perez si prende il primo gpm di giornata e Theuns il traguardo volante. La pioggia scrosciante segna la fase centrale della tappa, con Schelling che difende momentaneamente la maglia a pois passando per primo al secondo gpm. Van der Poel fora e poi rientra in gruppo, peraltro guidato dalla maglia gialla Alaphilippe e da Pogacar quando il ritardo si aggira elasticamente intorno al centinaio di secondi.