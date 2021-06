Ciclismo: Sophie Riva vince nella Enduro World Series a Canazei

Nella prima gara, mercoledì 23, co Sophie Riva (Ancillotti Factory; 35’36”57), che chiudeva al quarto posto la gara vinta, dopo quattro ‘stage’, dalla britannica Polly Henderson (35’18”26).

Nella replica di venerdì e sabato, sempre sulle quattro prove, piuttosto netto il successo di Sophie Riva, che chiude con il tempo complessivo di 39’36”33), a precedere la neozelandese Jessica Blewitt (38’28”03) e la britannica Polly Henderson (38’40”32).

Il prossimo appuntamento con l’Enduro World Series è fissato, proprio in Valle d’Aosta, dal 7 all’11 luglio, a La Thuile.

Downhill

Rider del Vtt Arnad in bella evidenza, oggi, a Caldirola (Alessandria), nella seconda tappa di Coppa Italia di Downhill. La gara Open è stata vinta dall’Under 23 altoatesino Christoph Moser (2’48”727), con quarto assoluto, terzo Elite, Alessandro Levra (2’50”753). In 12° posizione, 5° Under, Luca Srà (2’57”676); 15° e secondo Junior, Fabio Levra (2’58”949); 32° Lorenzo Commod (3’06”285; 12° Under); 97° Francesco Tappari (3’41”480; 29° Allievi).