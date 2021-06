A Ciclismo: Siffredi tappa e maglia; molto bene Vittone agli Internazionli di La Thuile

Un tracciato impegnativo, molto duro e tecnico, che ha esaltato la quinta e conclusiva tappa degli Internazionali d’Italia Series, disputata oggi a La Thuile (Valle d’Aosta) e che ha consegnato le maglie rosse di capoclassifica. Guerra (sportiva) fratricida in casa Scott Libarna Xco negli Juniores, con Matteo Siffredi che conquista una bella vittoria e la vetta della graduatoria, sfilando la maglia al compagno di sodalizio Filippo Agostinacchio. Negli Under 23 Donne, buona prestazione di Nicole Pesse, che chiude la generale al secondo posto; al maschile, ottima prestazione di Andreas Vittone, secondo sia di tappa, sia nella classifica conclusiva.

La giornata si apre con la gara Juniores maschile e subito nel drappello di testa spunta la maglia rossa di Filippo Agostinacchio (Scott Libarna Xco), con Matteo Siffredi (Scott Libarna Xco) leggermente attardato; poi, a dettare il ritmo sono il tedesco Paul Schehl e il neozelandese Ethan Rose e Siffredi tenace a restare in contatto visivo. Con il trascorrere dei giri, Siffredi aggancia i due battistrada e nella tornata conclusiva lancia l’attacco conclusivo: il ligure piomba sul traguardo nel tempo complessivo di 55’56”, a precedere, di 13” Schehl e di 23” Rose. Gara di grande e costante rimonta e ottimo quinto posto di Yannick Parisi (Cicli Lucchini; 57’05”); 13° Filippo Agostinacchio (58’46”); 65° Christophe Carlin (Vc Courmayeur MB).

Negli Open femminile, fa il vuoto la britannica Evie Richards, che va a vincere in 1h 13’57”, a capeggiare un podio completamente straniero e completato dall’australiana Rebecca McConnell (a 2’02”) e la statunitense Haley Batten (a 3’45”). Quarta la migliore delle Under 23, Giada Specia (Ktm – Protek – Elettrosystem; a 4’38”). Conclude in 11° posizione Martina Berta (Santa Cruz Fsa; 1h 22’36”); molto bene, 13°, e 5° Under, Nicole Pesse (Ktm – Protek – Elettrosystem; 1h 29’44”), così come, 17°, Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta); dal 25° al 27° posto, Martina Stirano (Team LaPierre), Camilla Martinet e Camilla De Pieri (Cicli Lucchini). Due minuti dopo la partenza della Open, al via anche le Juniores, con bella vittoria di Sara Cortinovis (49’28”) seguita dalla coppia tedesca Sina Van Thiel e Kaya Pfau, rispettivamente a 54” e a 1’01”. È nona sul traguardo Giulia Challancin (Scott Libarna Xco; 54’59”), al rientro alla gare in Italia a tre mesi dall’infortunio al polso sinistro.

Un quintetto di atleti a dettare il ritmo nei primi giri della Open maschile e, a una manicata di secondi, Andreas Vittone (Ktm – Protek – Elettrosystem) a cercare di chiudere il divario al comando in un altro drappello di sei unità. I fuggitivi dilatano il vantaggio giro dopo e giro e a prevalere è il rumeno Vlad Dascalu (1h 14’38”), sul gradino alto di un podio ancora tutto straniero: secondo è ilrusso Anton Sintsov (1h 14’47”) e terzo il francese Stéphane Tempier (1h 14’53”). Quarto il migliore degli Under 23, Juri Zanotti (Ktm – Protek – Elettrosystem; a 43”). Molto bene, 9° assoluto e 2° Under, Andreas Vittone (1h 17’16”), che nella classifica generale non è riuscito a scavalcare, per soli cinque punti, Simone Avondetto, 21° questo pomeriggio, dopo la rottura della catena accusata al primo giro, ma capace di recuperare posizioni su posizioni e mantenere salda sulle spalle la maglia di capoclassifica.

Classifiche genreali. Negli Open maschile, vittoria di Vlad Dascalu, con 109 punti; terzo, e primo Under 23, Simone Avondetto (74); 5° e 2° U23, Andreas Vittone (69). Al femminile, successo di Chiara Teocchi (Trinity Racing; 125); terza Martina Berta (84); 8° e terza U23, Nicole Pesse (56); 34° Gaia Tormena; 59° Martina Stirano; 68° Camilla De Pieri.

Negli Juniores maschile podio occupato da Matteo Siffredi (158) davanti a Filippo Agostinacchio (127) e a Yannick Parisi (103); 568° Alessio Cino (Scott Libarna Xco). Al femminile s’impone Sara Cortinovis (210); 10, con due sole gare, Giulia Challancin (60).

MountainBike

Monterosa Prestige, oggi, a Brusson – Val d’Ayas (Valle d’Aosta) dominata nel percorso lungo dai colombiani Paez e Arias, mentre nel ‘Classic’ buone prestazioni di Alessandro Saravalle, Thierry Grivel, Diego Tremblan e Jacopo Rigollet.

L’Extreme -91 km, 3254 m di dislivello –, ha vissuto sul duello colombiaano Leon Hector Leonardo Paez (4h 26’14”) e Diego Alfonso Arias Cuervo (4h 26’15”), con terzo Juri Ragnoli (Scott Racing Team (4h 35’45”). Al nono posto Giuseppe Lamastra (Silmaz; 4h 56’50”).

Nel Classic - 52 km, 2038 m dislivello –, a imporsi è stato lorenzo Samparisi (Ktm Brenta; 2h 38’19”), a precedere Alessandro Saravalle (Gs Aosta; 2h 49’15”; 1° Elite Master) e Mari Gabriele Di Mattia (Dama; 2h 57’26”; 1° Junior). Quarto, secondo Junior, Thierry Grivel (Silmax; 3h 03’15”); 11°, 1° M4, Diego Tremblan (Vc Courmayeur MB; 3h 28’05”); 12°, 2° M1; Jacopo Rigollet (Vc Courmayeur MB;3h 28’47”); 16°, 4° Elite Master, il biathleta di Brusson, Cédric Christille (3h 33’19”); 108° Daniel Pinet (Cicli Lucchini; 5h 26’19”; 21° M4).

Nella e-bike - 52 km, 2038 m dislivello -, gradino alto del podio a Stefano Guidera Team Locca; 2h 39’25”). Al quinto e sesto posto, 3° e 4° di M4, la coppia del Vtt Arnad, composta da Francesco Danieli (4h 31'30”) e Andrea Pisapia (5h 13’50”).