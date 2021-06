Trail: E' nata e si annuncia spettacolare la Cervino Matterhorn Ultra Race

Una gara massacrante che si corre sugli spettacolari sentieri tra l’Italia e la Svizzera attorno alla Gran Becca: è la Cervino Matterhorn Ultra Race-CMUR, il cui debutto è in programma dal 15 al 17 luglio 2022.

L’idea porta la firma di Claudio Hérin, già organizzatore del QuarTrail des Alpages e del K+ Antey-Chamois.

L’altitudine media è di 2.400 metri, con otto colli sopra i 2.800 metri di quota e, di questi, quattro oltre i 3.000 metri, per un totale di 168 chilometri e dislivello positivo di 1.130 metri. La gara partirà alle ore 10 di venerdì 15 luglio 2022, con l’arrivo dei vincitori previsto per sabato 16 e domenica gli ultimi arrivi e cerimonia di premiazione.

La manifestazione, che ha già ricevuto il patrocinio del Comune di Valtournenche, è organizzata dallo Csain VdA e da Cervino Sport Events. Le iscrizioni alla prima edizione della Cervino Matterhorn Ultra Race aprono il prossimo 6 dicembre. La gara ripercorre parte del trekking del 'Tour du Cervin'. In particolare il cuore della manifestazione sarà Breuil-Cervinia, che ospiterà partenza e arrivo, mentre sono in via di definizione altri eventi inerenti il mondo del trail e del vertical.

La corsa toccherà anche il centro di Zermatt, da lì l’ultima lunga salita verso il Plateau Rosà e il Teodulo, da dove inizierà la discesa conclusiva verso il traguardo di Breuil-Cervinia.