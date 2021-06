Ciclismo: Guichardaz e Philippot vincono in Xc Piemonte Cup a Masserano

Esordienti secondo anno, vittoria di Sofia Guichardaz (Scott Libarna Xco), che ha preceduto Marika Comba (Rostese) e Rebecca Coia (Frogs). Al maschile, successo di Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta), seguita da Francesco Riva (Rock Bike) e Roberto Giolo (Frogs). Al 7° posto Gregor Empereur (Gs Lupi Valle d’Aosta); 16° Andrea Gotta (Gs Lupi Valle d’Aosta); 19° Mattia Lunardi (Scott Libarna Xco).

Negli Esordienti primo anno, seconda posizione di Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta), alle spalle di Filippo Valenti (La Fenice), con terzo Alessandro Biola (Rive Rosse).

Nella Open, gradino alto del podio all’Elite Davide Clerici (GranBike), davanti all’Under 23 Emanuele Bocchio Vega (Scott Sumin); 14°, 7° Elite, Alberto Cosentino (Canavese Mtb).

Strada

Campionati italiani su Strada per le categorie Allievi e Ragazzi, l’11 luglio, a Chianciano Terme (Siena), dove saranno presenti cinque atleti in rappresentanza del Comitato valdostano. Il responsabile del settore, Philip Balestrini, ha convocato: Kristian Blanc (Scott Libarna Xco) e Chantal Cuaz (Orange Bike Team; Esordienti secondo anno); Teseo Bortolotti (Orange Bike Team; Esordienti primo anno); Nicole Truc (Orange Bike Team) e Etienne Grimon (Scott Libarna Xco; Allievi secondo anno).

Programma gare

Due giorni di gara, sabato 26 e domenica 27, a Brusson, con l’edizione 2021 della Monterosa Prestige. Nella prima giornata, dalle 8.30, al via dal Bike Village – laghetto, l’Extreme (91 km, 3254 m di dislivello) e la Classic (52 km, 2038 m dislivello) per le categorie Open e Elite; alle 10.30, l’e-bike (52 km, 2038 m dislivello). Domenica, dalle 10.30, la kids 4-12 anni, gara non competitiva.

Domenica 27, dalle 8, a Caldirola (Alessandria, al seconda tappa della Coppa Italia Donwhill, con al via Cristian Manera e Daniele Corrado Lucio (Black Arrows), Alessandro e Fabio Levra, Lorenzo Commod, Fabio Vanni, Francesco Tappari, Luca Srà (Vtt Arnad).

Domenica 27, a Pieve Vergonte (Verbania), il 5° trofeo Meneghello, comune di Crodo, corsa su Strada – Giornata Azzurra, dove risulta iscritto Kristian Blanc (Scott Libarna Xco).

Sabato 26 e domenica 27, a La Thuile, la tappa conclusiva degli Internazionali d’Italia Series; nella prima giornata le categorie Juniores (anche Uci Junior Series), Elite e Open; domenica, l’abbinata nazionale giovanile. Al via della due giorni nel comprensorio del Piccolo San Bernardo atleti del Cicli Lucchini, Vc Courmayeur MB, Gs Lupi Valle d’Aosta, Scott Libarna Xco, Orange Bike Team, oltre a Nicole Pesse e Andreas Vittone (Ktm – Protek – Elettrosystem) e Martina Berta (Santa Cruz Fsa).

Domenica 27, a Ovada (Alessandria), corsa su Strada riservata ai Giovanissimi, con al via, dalle 11, per il Gs Lupi Valle d’Aosta, Cesare Fontanelle, Siria Valenti, Ilan Bianquin, Nicolò Salice, Joel Philippot, Nathan Evolandro.

Mercoledì 30 giugno, dalle 15, al velodromo di San Francesco al Campo (Torino), riunione su Pista, con impegnate Chantal Cuaz e Nicole Truc (Orange Bike Team).