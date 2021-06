Trail: Al via domenica il primo 'K+Antey-Chamois

E' iniziato il conto alla rovescia per la prima edizione del K+ Antey-Chamois. Il trail, che potrà essere affrontato individualmente o a squadre di tre atleti ciascuna, farà il suo esordio domenica 27 giugno. La partenza è prevista per le ore 7 al centro sportivo di Antey-Saint-André.



I concorrenti percorreranno un primo tratto di 3 km di salita leggera fino a raggiungere la frazione Buisson, dove avrà inizio l'anello verso Chamois e ritorno da ripetere per un massimo di 8 ore. I concorrenti saliranno a piedi fino a Chamois ed effettueranno la discesa verso Buisson con la funivia, in partenza ogni 10 minuti circa.



Alla luce di recenti modifiche al regolamento da parte del comitato organizzatore, il cronometraggio, a cura di Wedwsport, "non terrà conto del tempo della discesa con la telecabina" e avverrà "esclusivamente sul tratto in salita percorso a piedi", si legge in una nota. La gara verrà vinta di chi avrà completato il maggior numero di volte il circuito Buisson-Chamois; il tempo verrà quindi considerato solo in caso di parità.



Diversi i volti noti del trail valdostano e non solo che hanno già confermato la loro partecipazione. Francesca Canepa parteciperà alla gara individuale, mentre tra gli uomini sono attese le performance di Alex Déjanaz e di Erik Bochicchio. Le iscrizioni alla competizione, che fa anche parte del circuito Défi Vertical, chiuderanno venerdì. Fino a quella data è possibile iscriversi sul sito https://cervinosportevents.it/ nella sezione K+ Antey Chamois.