Ciclismo: Brava ma non fortunata, la prova di Sylvie Truc ai tricolore in Puglia

poliziotta verbanese (alla seconda accoppiata in due anni, Strada e Cronometro) ha preceduto di 10” il terzetto composto da Tatiana Guderzo (Fiamme Azzurre; bronzo a cronometro, ieri, a Faenza), Ilaria Sanguineti (Valcar) e Marta Cavalli (Fiamme Oro). Al via della corsa tricolore anche Sylvie Truc (Gb Junior Team) che ha due terzi di gara, all’attacco di un’impegnativa salita, il gruppo si è spezzato in due tronconi; una quarantina le fuggitive, tra le quali la compagna di squadra, poi 24°, Giulia Giuliani (9° Under), che mantenevano alto il ritmo. la parte attardata, al contrario, smetteva di ‘tirare’ e giungeva sul traguardo alla spicciolata. Buona esperienza, in ogni caso, per Sylvie Truc, che chiudeva 53° (23° Under 23), con il tempo di 4h 13’20”, alla media di 33,870 km/h.

Strada

GranFondo Sportful Dolomiti Race, ieri, a Feltre (Belluno) con vincitore, nel percorso lungo – 204,100 km, 4900 metri di dislivello; più di mille concorrenti -, Fabio Cini (Capitani Minuterie; 6h 30’51”). Al 16° posto, 24° M4, Alain Kofler (Pol. Cervinia; 7h 49’05”); 212°, 41° M3, Stefano Cirillo (Panché; 8h 02’06”). Nel Medio Fondo – 120 km e 3200 metri di dislivello; un migliaio gli amatori al via -, a imporsi è stato Riccardo Zanrossi (Highroad; 3h 48’50”). Al 20° posto, 5° M1, Alessandro Barra (Panaché; 4h 01’15”).