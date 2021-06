Ciclismo: Bene N. Truc, Cuaz e Bertolotti nelle gare in Lombardia e Piemonte

Negli Esordienti, buona prestazione di Teso Bortolotti (Orange Bike Team), che conclude 27° nella volata di un gruppo che contava una quarantina di elementi, piazzamento che vale il 5° posto nei ‘primo anno’.

A imporsi nel 10° Trofeo Lipitalia, oggi, a Rosta (Torino), è stato Daniel Lo Iacono (Young Bikers), a traguardo dei 41 km del percorso in 1h 04’37”, alla media di 38,071 km/h. Sempre nel gruppo di testa a dettare il ritmo – terzo al transito del quinto giro -, Teseo Bortolotti è poi entrato nel plotoncino che si disputato il successo nello sprint finale.

Prova sfortunata, invece, per Kristian Blanc (Scott Libarna Xco), sempre negli Esordienti, incappato in una caduta mentre era nel gruppetto di testa.

Negli Esordienti Donne, nel Trofeo Costruzioni Edili Pagani, a Gorla Minore (Varese), successo di Linda Sanarini (S. Ciclismo Vo’), che chiude i 29,100 km in 48’00”, alla media di 36,375 km/h. Conclude in 47° posizione Chantal Cuaz, nella volata del primo gruppo al traguardo, dopo che il plotone si era spezzato in due tronconi.

Negli Allievi Donne, sempre a Gorla Minore, la vittoria è andata a Federica Venturelli (Cicli Fiorin; 1h 57’00”) dopo 66,200 km di gara, percorsi alla media di 33,949 km/h. Anche in questo il gradino alto del podio è stato assegnato dopo uno sprint a gruppo compatto, con Nicole Truc che conquista la 49° posizione.