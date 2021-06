Ciclismo: Ganten La MontBlanc Granfondo

Giunta all' ottava edizione la Ganten La MontBlanc Granfondo, tra le prove più suggestive del calendario FollowYourPassion, torna ad animare la Valle d’Aosta e promette ancora una volta altissimi standard di ospitalità, servizi, percorsi, livello della competizione e panorami.

SPORT E RELAX

Sport, ma non solo. La Ganten La MontBlanc Granfondo permette di vivere la propria passione circondati dall’affetto di amici e famigliari. Courmayeur è pronta anche quest’anno all’invasione pacifica delle due ruote con una proposta culturale, enogastronomica, di benessere e natura adatta a tutti. Nel week end di gara sono previste numerose attività pensate per ciclisti di tutte le età e di tutti i livelli, oltre a occasioni per divertirsi insieme ai propri cari con momenti dedicati al relax, alla buona musica e al buon cibo.

PERCORSI

I percorsi dell’edizione si snodano da Courmayeur verso La Salle, Saint Nicolas, il Colle San Carlo (il GPM della corsa a 1.915 metri) e La Thuile per poi rientrare a Courmayeur.

La Ganten La MontBlanc Granfondo 2021 fa parte del Circuito Coppa Piemonte, il più importante circuito granfondistico nazionale.

DISTANZE

Il percorso medio è di 88km e 2030m di dislivello, il percorso lungo è di 109km e 3210m di dislivello.

Ganten La MontBlanc Granfondo