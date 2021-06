Sci: Prende forma il progetto 'Matterhorn World Cup 2023'

Il Consorzio Cervino Turismo ha organizzato per giovedì 24 giugno alle ore 14, sulla piattaforma Zoom, una presentazione del progetto “The Matterhorn World Cup 2023”, in cui si parlerà anche del ruolo fondamentale della località per quanto riguarda l’ospitalità di atleti e organizzazione della tappa di Coppa del del Mondo di sci ai piedi del Cervino fra due anni.

Si tratta del progetto transfrontaliero messo a punto dalla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI), dalla Federazione sciistica della Svizzera (Swiss-Ski) in collaborazione con le località turistiche Zermatt e Cervinia e con la Regione Valle d'Aosta. L’idea di ospitare gare di Coppa del Mondo ai piedi del Cervino non è nuova. Ma la nuova funivia tra Testa Grigia e il Piccolo Cervino, attualmente in costruzione, la renderà possibile a partire dal 2022. Il progetto sta ora prendendo piede; si sono già svolti diversi incontri tra rappresentanti di FISI e Swiss-Ski, Regione Valle d’Aosta, impianti di risalita e organizzazioni turistiche.

Ispezioni sono state già effettuate da Bernhard Russi e dai due direttori di gara FIS insieme all’ex campione olimpico Didier Défago, che ha disegnato la pista. Le gare sul Cervino sarebbero le prime nella storia della Coppa del mondo a svolgersi su territorio transnazionale, con partenza e arrivo in diversi Paesi.

La discesa maschile partirà dalla Gobba di Rollin (3.899 m sul livello del mare), in Svizzera, e l’arrivo sarà a Laghi Cime Banche (2.814 m slm), in Italia. Sarà la discesa disputata a più alta quota, nel mondo. Il comprensorio sciistico del ghiacciaio Théodule è, oggi, l’unico a rimanere in funzione tutto l’anno. Oltre alle due Federazioni, sono coinvolti come stakeholder chiave nella “Cervino World Cup” gli impianti della Cervino SpA e Zermatt Bergbahnen AG, le destinazioni turistiche e sciistiche Cervinia e Zermatt, la Regione italiana Valle d’Aosta e il cantone Vallese così come Valtournenche e Cervinia, per l’Italia, e Zermatt; tutti fortemente motivati a dare il proprio contributo affinché questa idea visionaria possa diventare realtà.

Il programma consiste nel lavorare con i rappresentanti di questi gruppi di stakeholder al fine di creare una struttura moderna per organizzare questo nuovo evento come parte della Coppa del Mondo di Sci Alpino. I piani dei project manager, sotto la guida di FISI e Swiss-Ski, prevedono che le gare di velocità per donne e uomini ai piedi del Cervino debbano svolgersi in due fine settimana a fine ottobre/inizio novembre, nella migliore delle ipotesi a cominciare dal 2023, poiché non vi sono gare di Coppa del Mondo in quel particolare periodo.