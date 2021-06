Riapre il Forum Sport Center di Courmayeur

Dopo sette mesi di chiusura forzata per le misure anti Covid-19, riapre anche se per ora parzialmente, per la gioia degli sportivi di alta Valle e non solo, il Forum di Dolonne, a Courmayeur.

Il muro di arrampicata è aperto martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 16 alle 21; la palestra è aperta da lunedì a venerdì dalle 9 alle 21 e sabato dalle 9 alle 20; i campi da tennis sono aperti dalle 9 alle 19 con i campi all'aperto accessibili a tutti, e quelli indoor solo ai tesserati agonisti.

La segreteria del Courmayeur Sport Center è aperta da tutti i giorni dalle 9 alle 19. La pista di pattinaggio ha riaperto per gli stage, a porte chiuse. Per informazioni si può scrivere un'email a scc.prenotazioni@gmail.com .



L'amministrazione comunale e il Centro servizi Courmayeur, che gestisce il Forum, fanno sapere che "in linea con le riaperture nazionali, anche Courmayeur si prepara per vivere appieno l'estate 2021 e per riaprire le sue strutture sempre in sicurezza e in linea con le norme vigenti".