Nuoto: Record personali per le Esordienti Aosta Nuoto

Nella seconda giornata del Campionato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta del 13 giugno 2021, le piccole Esordienti B dell’ASD Aosta Nuoto hanno gareggiato migliorando i propri tempi. Causa iniziodelle vacanze estive, hanno partecipato soltanto le piccole Matilde Camarda, Rebecca Crespi e EmmaMorsetti, tutte classe 2011.

Matilde ha nuotato i 50 m stile nuotando in 38.96 e i 100 m rana in netto miglioramento con 2.06.31;Rebecca ha chiuso i 50 m stile in 42.29 e i 100 m rana in 2.14.23 e Emma è giunta 8’ delconcentramento nella gara dei 50 m rana con 47.68 e ha nuotato i 100 m rana in 1.48.94.