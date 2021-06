Snowboard: CdM, il circuito di Coppa del Mondo di Sbx a Cervinia

Ufficializzato dalla Federazione internazionale il calendario della Coppa del Mondo di Snowboardcross, circuito che vede la presenza dei campioni di specialità al Breuil.

Nove in totale gli appuntamenti che decreteranno il vincitore della Coppa di cristallo dello Snowboardcross; il terzo, in ordine di tempo, è Cervinia, che dopo l’anno scorso è stata costretta a rinunciare a causa della crisi pandemica ma torna a ospitare il circuito il 17 e 18 dicembre.

E sono quattro i giorni di raduno, dal 10 al 13 giugno, a Madonna di Campiglio (Trento) per gli Osservati azzurri dello Snowboard. Tra i convocati Camilla Angiolini (Snow Team Courmayeur) e Andrea Benvenuti (We Snowboard Cervinia); nello staff tecnico Nicola Bagliani, e Gabriele Thiebat in qualità di medico della Federazione.