Fondo: Doppia trasferta a Otepae e Torsby per Pellegrino e De Fabiani, impegnati fino a inizio luglio

Dopo l’assaggio di Ramsau, arriva un nuovo turno di allenamento nel programma di preparazione estiva per il fresco sposo Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani insieme al gruppo di lavoro guidato dal tecnico tedesco Markus Cramer e composto dai quattro atleti russi Gleb Retivych, Sergej Ustjugov, Artem Maltsev ed Evgeniy Belov. Il direttore tecnico Alfred Stauder ha convocato i due valdostani da venerdì 11 a mercoledì 23 giugno nella località estone di Otepae, insieme al tecnico Francois Ronc Cella e al fisioterapista Christophe Savoye. La lunga trasferta non si concluderà però in quella data, perchè successivamente entrambi i nostri rappresentanti si dirigeranno direttamente a Torsby, in Svezia, per un’altra decina di giorni di allenamento che termineranno sabato 3 luglio.