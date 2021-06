Ciclismo: Sophie Riva convocata per la tappa di Coppa del Mondo di Leogang

Doppio appuntamento della Coppa del Mondo di MountainBike, sabato 12 e domenica 13, a Leogang (Austria), con la prima giornata dedicata al Downhill e allo Short cross country e la seconda al Cross country olimpico.

Esordio della Coppa del Mondo di Downhill sul tracciato austriaco, dove saranno presenti tre rider azzurri. Il commissario tecnico ha convocato Sophie Riva (Ancilotti Factory Team), Hannes Alber (Trentino Dh) e Simone Medici (Team Kona Bike).

Nel pomeriggio di sabato al via anche la terza tappa della Coppa del Mondo di Cross country, con la disputa della prova Short. “L’olimpico” sarà protagonista il giorno successivo, domenica 13 giugno, con al via Nicole Pesse e Andreas Vittone (Ktm – Protek – Elettrosystem) e Martina Berta (Santa Cruz Fsa).

MountainBike

Terza prova della Coppa Italia giovanile di Cross country, domenica 13 giungo, a Lugagnano (Piacenza) dove saranno presenti due squadre della Rappresentativa valdostana. Il selezionatore Roberto Aresca ha convocato: Sofia Guichardaz, Miriana Bee, Mattia Agostinacchio, Etienne Grimod (Scott Libarna Xco), Gabriel Borre (Cicli Lucchini), Thierry Philippot (Gs Lupi Valle d’Aosta); Elisa Giangrasso (Orange Bike Team), Emilie Bionaz, Gilles del Degan, Alessandro Fantone, Stefano Gerbaz (Cicli Lucchini), Andrea Vallet (Gs Lupi).

Prima delle tre prove del “Red Bull Uci Pump Track World Championship, sabato 12 giugno, a Gambettola (Forlì/Cesena), dove sono iscritti Fabio e Alessandro Levra (Vtt Arnad). Le altre due tappe sono programmate a Harstad (Norvegia; il 3 luglio) e a Saint Charles County (Missouri; Stati Uniti d’America; 31 luglio).

Strada

Giornata azzurra, domenica 13 giugno, a Costigliole/Saluzzo (Cuneo), memorial Mario Bianco, con in programma la gara Esordienti – 35 km -, con iscritto Kristian Blanc, e Allievi – 65 km-, al via Giuseppe Abbate, entrambi tesserati per la Scott Libarna Xco.