Ciclismo: Nicole Pesse e Andreas Vittone terzi Under 23 in Val di Casies

Ottima prestazione anche al maschile, con Andreas Vittone terzo di categoria e quarto assoluto. La categoria Juniores, che ha aperto la tappa altoatesina della Val di Casies, ha consegnato un podio interamente colorato di rossonero: a imporsi è il ligure della valdostana Scott Libarna Xco, Matteo Siffredi, davanti a Filippo Agostinacchio e a Yannick Parisi.

Dominio canadese nella gara rosa, e vittoria in solitaria della veterana – quaranta primavere – Catherine Pendrel, al traguardo in 1h 40’26”. Alle sue spalle, in gran rimonta nell’ultimo giro, la connazionale Sandra Walter (1h 40’33”), che precede un terzetto di azzurre: Chiara Teocchi (1h 41’47”; a 1’22” dalla vincitrice), Eva Lechner (1h 43’04”; a 2’39”) e Martina Berta (Santa Cruz Fsa; 1h 44’05”; a 3’40”). Ottima 11° assoluta, terza Under 23, Nicole Pesse (Ktm – Protek – Elettrosystem; 1h 47’38”), preceduta nella graduatoria di categoria da Giada Specia (1h 46’06”; 8° assoluta) e dalla canadese Marianne Théberge (1h 46’21”; 9°). Al 20° posto Martina Stirano (Team LaPierre; 1h 45’10”); 22° Camilla De Pieri (Cicli Lucchini; 2h 00’50”); non ha concluso la gara Camilla Martinet (Cicli Lucchini). In campo maschile, la vittoria è andata all’altoatesino Gerhard Kerschbaumer (1h 36’24”), che ha preceduto un terzetto di Under 23: Simone Avondetto (Team Trek Pirelli; a 37”), il cileno Martin Vidaurre (a 1’01”) e Andreas Vittone (Ktm – Protek – Elettrosystem; a 1’48”).

Negli Juniores, Matteo Siffredi (Scott Libarna Xco; 1h 13’25”), dopo aver dettato il ritmo nelle prime due tornate insieme al compagno Agostinacchio, al terzo giro ha messo terreno fra sé e la coppia di aostani, con seconda posizione che si decide al fotofinish. La volata premia Filippo Agostinacchio (Scott Libarna Xco) davanti a Yannick Parisi (Cicli Lucchini; autore di una gran seconda parte di gara), entrambi accreditati dello stesso crono, 1h 14’06”, al traguardo con un ritardo di di 41 e 42”. In 18° posizione Alessio Cino (Scott Italia Xco; 1h 21’29”).

Ieri pomeriggio, in Val di Casies, sullo stesso tracciato degli ‘Internazionali’, è andato il scena il campionato italiano e-bike, vinto da Anna Oberparleiter (1h 14’38”), davanti a Camilla Martinet (Cicli Lucchini) e a Camilla Cassol. La maglia tricolore non è stata però assegnata in quanto non è stato registrato il numero minimo di partecipanti (cinque concorrenti).

Gli Internazionali d’Italia Series caleranno il sipario, sabato 26 e domenica 27 giugno, a La Thuile; il giorno successivo, apertura dei Campionati Europei giovanili di MountainBike, a Pila. Il programma di La Thuile: sabato 26, alle 10.30, Junior maschile, valida anche per la Junior Series Uci; alle 12.30, Open e Junior femminile (valida anche per la Junior Series Uci); alle 15, Open maschile. domenica 27, dalle 10, Esordienti maschile; alle 11, Esordienti e Allievi femminile; alle 13.30, Allievi maschile.