Ciclismo: Bene Blanc, Bortolotti e Cuaz a Valdengo

Memorial Lava Borrione e Pella, questa mattina, a Valdengo (Biella), con successo in volata negli Esordienti secondo anno di Gregorio Acquaviva (Young Bikes), al traguardo dopo 27 km in 43’00”, alla media di 37,674 km/h. Bene, 12° Teseo Bortolotti (Orange Bike Team), sempre nel gruppo di testa per tutta la gara. Nella pancia del gruppo per tutto il percorso anche Chantal Cuaz (Orange Bike Team), che termina 54° assoluta e sesta tra le ragazze.

Negli Esordienti secondo anno vittoria dell’emiliano Edoardo Raschi, che ha impiegato 53’25” a coprire 36 km del tracciato, alla media di 40,437 km/h. Buona la prestazione di Kristian Blanc (Scott Libarna Xco), tra i promotori di una fuga a quattro nelle battute iniziali, fuggitivi poi riassorbiti dal gruppo; volata a tre per il podio, poi a una manciata di secondi il resto del plotone, con Blanc che conclude in 13° posizione.

In gara anche gli Allievi, il lizza per il memorial Celestino Vercelli. A disputarsi la vittoria quattro atleti e, a spuntarla, è stato il ligure Gabriele De Fabritiis, che chiude in 1h 23’30” i 27,700 km del percorso, alla media di 41,102 km/h. A meno di due minuti una sessantina di concorrenti – dei 130 partenti – e, tra questi, ottimo 25° Etienne Grimod (Scott Libarna Xco).

MountainBike

Campionato trentino di MountainBike, Xco Top class, domenica scorsa, a Panchià (Val di Fiemme; Trento), gara che ha visto sulla linea di partenza i biker del Gs Lupi Valle d’Aosta.

Negli Esordienti primo anno, successo dell’altoatesino Aaron Scuderi; 7° Andrea Vallet. Negli Esordienti secondo anno, ottimo terza posizione di Thierry Philippot, alle spalle del duo altotesino Fabian Hoellrigl e Hannes Wenter. 45° Gregor Empereur; 57° Andrea Gotta.