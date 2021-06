Verso Beijing 2022, la storia delle medaglie assegnate nello sci di fondo maschile. Italia a quota 18

Oggi è il turno dello sci di fondo maschile, storica disciplina del programma olimpico, presente sin dalla prima edizione di Chamonix 1924 con tre gare, che sono via via aumentate fino alle sei di PyeongChang 2018. L’Italia vanta 18 medaglie, di seguito tutti i podi e i piazzamenti dei partecipanti italiani:

2018 – PYEONGCHANG (KOR)

15 km F

1. Dario Cologna (Svi)

2. Simen Krueger (Nor)

3. Denis Spitsov (OAR)

44. Mirco Bertolina (Ita)

60. Stefan Zelger (Ita)

72. Sergio Rigoni (Ita)

Dietmar Noeckler (Ita) ret.

Staffetta

1. Norway (Toenseth/Sundby/Krueger/Klaebo)

2. OAR (Larkov/Bolshunov/Chervotkin/Spitsov)

3. France (Gaillard/Manificat/Parisse/Backscheider)

7. Italy (Rastelli/De Fabiani/Salvadori/Pellegrino)

Team Sprint F

1. Norway (Sundby/Klaebo)

2. OAR (Spitsov/Bolshunov)

3. France (Manificat/Jouve)

5. Italy (Noeckler/Pellegrino)

50 km C

1. Livo Niskanen (Fin)

2. Alexander Bolshunov (OAR)

3. Andrey Larkov (OAR)

16. Giandomenico Salvadori (Ita)

19. Maicol Rastelli (Ita)

21. Dietmar Noeckler (Ita)

22. Francesco De Fabiani (Ita)

15+15 km skiathlon

1 Simen Krueger (Nor)

2 Martin Sunby (Nor)

3 Hans Holund (Nor)

20 Francesco De Fabiani (Ita)

26 Giandomenico Salvadori (Ita)

37 Dietmar Noeckler (Ita)

48 Sergio Rigoni (Ita)

Sprint C

1. Johannes Klaebo (Nor)

2. Federico Pellegrino (Ita)

3. Alexander Bolshunov (OAR)

26. Maicol Rastelli (Ita)

40. Mirco Bertolina (Ita)

41. Stefan Zelger (Ita)

2014 – SOCHI (RUS)

Sprint F

1. Ola Vigen Hattestad (Nor)

2. Teodor Peterson (Swe)

3. Emil Jönsson (Swe)

11. Federico Pellegrino (Ita)

15. David Hofer (Ita)

37. Dietmar Noeckler (Ita)

44. Enrico Nizzi (Ita)

Team Sprint C

1. Finland (Niskanen/Jauhojärvi)

2. Russia (Vylegžanin/Krjukov (Rus)

3. Sweden (Jönsson/Peterson)

11. Italy (Pellegrino/Noeckler)

15 km C

1. Dario Cologna (Sui)

2. Johan Olsson (Swe)

3. Daniel Richardsson (Swe)

30. Francesco De Fabiani (Ita)

32. Dietmar Noeckler (Ita)

36. Mattia Pellegrin (Ita)

48. Fabio Pasini (Ita)

15-+15 km pursuit

1. Dario Cologna (Sui)

2. Marcus Hellner (Swe)

3. Martin Johnsrud Sundby (Nor)

11. Giorgio Di Centa (Ita)

21. Francesco De Fabiani (Ita)

29. Roland Clara (Ita)

50 km C

1. Aleksandr Legkov (Rus)

2. Maksim Vylegžanin (Rus)

3. Ilja Černousov (Rus)

11. Roland Clara (Ita)

16. David Hofer (Ita)

25. Francesco De Fabiani (Ita)

Staffetta

1. Sweden (Nelson/Richardsson/Olsson/Hellner)

2. Russia (Japarov/Bessmertnych/Legkov/Vylegžanin)

3. France (Gaillard/Manificat/Duvillard/Perrillat Boiteux)

5. Italy (Noeckler/Di Centa/Clara/Hofer)

2010 – VANCOUVER (CAN)

Sprint C

1. Nikita Kriukov (Rus)

2. Alexander Panzhinskiy (Rus)

3. Petter Northuhg Jr. (Nor)

20. Renato Pasini (Ita)

24. Fabio Pasini (Ita)

39. David Hofer (Ita)

Team Sprint F

1. Norway (Pettersen/Northug)

2. Germany (Tscharnke/Teichmann)

3. Russia (Morilov/Petukhov)

8. Italia (Zorzi/R. Pasini)

15 km F

1. Dario Cologna (Sui)

2. Pietro Piller Cottrer (Ita)

3. Lukas Bauer (Cze)

10. Giorgio Di Centa (Ita)

19. Valerio Checchi (Ita)

24 Thomas Moriggl (Ita)

15-+15 km pursuit

1. Marcus Hellner (Swe)

2. Tobias Angerer (Ger)

3. Johan Olsson (Swe)

12. Giorgio Di Centa (Ita)

14. Pietro Piller Cottrer (Ita)

24. Thomas Moriggl (Ita)

53. David Hofer (Ita)

50 km C

1. Petter Northug (Nor)

2. Axel Teichmann (Ger)

3. Johan Olsson (Swe)

11. Giorgio Di Centa (Ita)

26. Pietro Piller Cottrer (Ita)

31. Valerio Checchi (Ita)

36. Roland Clara (Ita)

Staffetta

1. Sweden (Rickardsson/Olsson/Soedergren/Hellner)

2. Norway (Johnsrud/Hjelmeseth/Berger/Northug)

3. Czech Republic (Jaks/Bauer/Magal/Koukal)

9. Italy (Checchi/Di Centa/Piller Cottrer/Zorzi)

2006 – TORINO (ITA)

Sprint

1. Bjoern Lind (Swe)

2. Roddy Darragon (Fra)

3. Thobias Fredriksson (Swe)

4. Cristian Zorzi (Ita)

5. Freddy Schwienbacher (Ita)

6. Loris Frasnelli (Ita)

18. Renato Pasini (Ita)

Team Sprint C

1. Sweden (Fredriksson/Lind)

2. Norway (Svaertedal/Hetland)

3. Russia (Alypov/Rotchev)

9. Italy (Schwienbacher/Di Centa)

15 km C

1. Andrus Veerpalu (Est)

2. Lukas Bauer (Cze)

3. Tobias Angerer (Ger)

13. Fulvio Valbusa (Ita)

34. Fabio Santus (Ita)

39. Valerio Checchi (Ita)

41. Cristian Saracco (Ita)

15+15 km pursuit

1. Eugeni Dementiev (Rus)

2. Frode Estil (Nor)

3. Pietro Piller Cottrer (Ita)

4. Giorgio Di Centa (Ita)

16. Fabio Santus (Ita)

19. Valerio Checchi (Ita)

50 km F

1. Giorgio Di Centa (Ita)

2. Eugeni Dementiev (Rus)

3. Mikhail Botwinov (Aut)

5. Pietro Piller Cottrer (Ita)

19. Fabio Santus (Ita)

30. Fulvio Valbusa (Ita)

Staffetta

1. Italy (Valbusa/Di Centa/Piller Cottrer/Zorzi)

2. Germany (Schuettler/Filbrich/Sommerfeldt/Angerer)

3. Sweden (Larsson/Olsson/Soedergren/M. Fredriksson)

2002 – SALT LAKE CITY (USA)

Sprint

1. Tor Arne Hetland (Nor)

2. Peter Schlickenrieder (Ger)

3. Cristian Zorzi (Ita)

5. Freddy Schwienbacher (Ita)

14. Silvio Fauner (Ita)

27. Fulvio Valbusa (Ita)

15 km C

1. Andrus Veerpalu (Est)

2. Frode Estil (Nor)

3. Jaak Mae (Est)

26. Freddy Schwienbacher (Ita)

28. Cristian Saracco (Ita)

31. Fulvio Valbusa (Ita)

35. Giorgio Di Centa (Ita)

10+10 km pursuit

1. Frode Estil (Nor)

2. Thomas Alsgaard (Nor)

3. Per Elofsson (Swe)

4. Giorgio Di Centa (Ita)

6. Pietro Piller Cottrer (Ita)

18. Fulvio Valbusa (Ita)

20. Fabio Maj (Ita)

30 km mass start

1. Christian Hoffmann (Aut)

2. Mikhail Botvinov (Aut)

3. Kristen Skjeldal (Nor)

4. Pietro Piller Cottrer (Ita)

9. Cristian Zorzi (Ita)

13. Fabio Maj (Ita)

51. Silvio Fauner (Ita)

50 km C

1. Mikhail Ivanov (Rus)

2. Andrus Veerpalu (Est)

3. Odd-Bjoern Hjelmeset (Nor)

11. Giorgio Di Centa (Ita)

14. Fabio Maj (Ita)

26. Fabio Santus (Ita)

Staffetta

1. Norway (Auckland/Estil/Skjeldal/Alsgaard)

2. Italy (Fabio Maj/Giorgio Di Centa/Pietro Piller Cottrer/Cristian Zorzi)

3. Germany (Filbrich/Schluetter/Angerer/Sommerfeldt)

1998 – NAGANO (JPN)

10 km C

1. Bjoern Daehlie (Nor)

2. Markus Gandler (Aut)

3. Mika Myllylae (Fin)

10. Silvio Fauner (Ita)

11. Fulvio Valbusa (Ita)

26. Marco Albarello (Ita)

28. Fabio Maj (Ita)

15 km F pursuit

1. Thomas Allsgaard (Nor)

2. Bjoern Daehlie (Nor)

3. Vladimir Smirnov (Kaz)

4. Silvio Fauner (Ita)

5. Fulvio Valbusa (Ita)

13. Fabio Maj (Ita)

30 km C

1. Mika Myllylae (Fin)

2. Erling Jevne (Nor)

3. Silvio Fauner (Ita)

5. Fulvio Valbusa (Ita)

7. Marco Albarello (Ita)

8. Giorgio Di Centa (Ita)

50 km F

1. Bjoern Daehlie (Nor)

2. Niklas Jonsson (Swe)

3. Christian Hoffmann (Aut)

5. Fulvio Valbusa (Ita)

9. Maurizio Pozzi (Ita)

10. Silvio Fauner (Ita)

16. Pietro Piller Cottrer (Ita)

Staffetta

1. Norway (Sivertsen/Jevne/DAehlie/Alsgaard)

2. Italy (Marco Albarello/Fabio Valbusa/Fabio Maj/Silvio Fauner)

3. Finland (Kirvesniemi/Myllylae/Repo/Isometsa)

1994 – LILLEHAMMER (NOR)

10 km C

1. Bjoern Daehlie (Nor)

2. Vladimir Smirnov (Kaz)

3. Marco Albarello (Ita)

8. Silvio Fauner (Ita)

15. Giorgio Vanzetta (Ita)

29. Fulvio Valbusa (Ita)

15 km F pursuit

1. Bjoern Daehlie (Nor)

2. Vladimir Smirnov (Kaz)

3. Silvio Fauner (Ita)

9. Giorgio Vanzetta (Ita)

10. Marco Albarello (Ita)

22. Fulvio Valbusa (Ita)

30 km F

1. Thomas Alsgaard (Nor)

2. Bjoern Daehlie (Nor)

3. Mika Myllylae (Fin)

5. Maurilio De Zolt (Ita)

7. Silvio Fauner (Ita)

14. Giorgio Vanzetta (Ita)

50 km F

1. Vladimir Smirnov (Kaz)

2. Mika Myllylae (Fin)

3. Sture Sivertsen (Nor)

7. Maurilio De Zolt (Ita)

8. Giorgio Vanzetta (Ita)

11. Silvio Fauner (Ita)

31. Gianfranco Polvara (Ita)

Staffetta

1. Italy (Maurilio De Zolt/Marco Albarello/Giorgio Vanzetta/Silvio Fauner)

2. Norway (Sivertsen/Ulvang/Alsgaard/Daehlie)

3. Finland (Myllylae/Kirvesniemi/Raesanen/Isometsae)

1992 – ALBERTVILLE (FRA)

10 km C

1. Vegard Ulvang (Nor)

2. Marco Albarello (Ita)

3. Christer Majback (Swe)

7. Giorgio Vanzetta (Ita)

10. Silvio Fauner (Ita)

58. Maurilio De Zolt (Ita)

15 km F pursuit

1. Bjoern Daehlie (Nor)

2. Vegard Ulvang (Nor)

3. Giorgio Vanzetta (Ita)

4. Marco Albarello (Ita)

7. Silvio Fauner (Ita)

30 km C

1. Vegard Ulvang (Nor)

2. Bjoern Daehlie (Nor)

3. Terje Langli (Nor)

4. Marco Albarello (Ita)

16. Giuseppe Puliè (Ita)

17. Fulvio Valbusa (Ita)

20. Gianfranco Polvara (Ita)

50 km F

1. Bjoern Daehlie (Nor)

2. Maurilio De Zolt (Ita)

3. Giorgio Vanzetta (Ita)

10. Gianfranco Polvara (Ita)

11. Alfred Runggaldier (Ita)

Staffetta

1. Norway (Langli/Ulvang/Skjeldal/Dahlie)

2. Italy (Giuseppe Puliè/Marco Albarello/Giorgio Vanzetta/Silvio Fauner)

3. Finland (Kuusisto/Kirvesniemi/Rasanen/Isometsae)

1988 – CALGARY (CAN)

15 km C

1. Michail Deviatirov (Urss)

2. Paal Gunnar Mikkelsplass (Nor)

3. Vladimir Smirnov (Urss)

6. Maurilio De Zolt (Ita)

9. Marco Albarello (Ita)

10. Giorgio Vanzetta (Ita)

14. Gianfranco Polvara (Ita)

30 km C

1. Alexei Prokurorov (Urss)

2. Vladimir Smirnov (Urss)

3. Vegard Ulvang (Nor)

5. Giorgio Vanzetta (Ita)

7. Gianfranco Polvara (Ita)

8. Marco Albarello (Ita)

38. Silvano Barco (Ita)

50 km F

1. Gunde Svan (Swe)

2. Maurilio De Zolt (Ita)

3. Andy Gruenenfelder (Sui)

10. Gianfranco Polvara (Ita)

16. Albert Walder (Ita)

18. Fausto Borsetti (Ita)

Staffetta

1. Sweden (Ottosson/Wassberg/Svan/Mogren)

2. Urss Smirnov/Sakhnov/Devyatyarov/Prokurorov)

3. Czechoslovakia (Nyc/Korunka/Benc/Svanda)

5. Italy (Silvano Barco/Albert Walzer/Giorgio Vanzetta/Maurilio De Zolt)

1984 – SARAJEVO (JUG)

15 km C

1. Gunde Svan (Swe)

2. Aki Karvonen (Fin)

3. Hari Kirvesniemi (Fin)

9. Maurilio De Zolt (Ita)

14. Giorgio Vanzetta (Ita)

24. Giulio Capitanio (Ita)

34. Gianfranco Polvara (Ita)

30 km F

1. Nikolaj Zimjatov (Urss)

2. Alexander Zavjalov (Urss)

3. Gunde Svan (Swe)

9. Maurilio De Zolt (Ita)

24. Giorgio Vanzetta (Ita)

26. Giulio Capitanio (Ita)

50 km C

1. Thomas De Zolt (Swe)

2. Gunde Svan (Swe)

3. Aki Karvonen (Fin)

21. Gianfranco Polvara (Ita)

22. Maurilio De Zolt (Ita)

30. Giorgio Vanzetta (Ita)

34. Giulio Capitanio (Ita)

Staffetta

1. Sweden (Wassberg/Kohlberg/Ottosson/Svan)

2. Urss (Batiuk/Zavyalov/Nikitin/Zimyatov)

3. Finland (Rostanen/Mieto/Kirvesniemi/Karvonen)

7. Italy (Maurilio De Zolt/A. Runggaldier/Giulio Capitanio/Giorgio Vanzetta)

1980 – LAKE PLACID (USA)

15 km

1. Thomas Wassberg (Swe)

2. Juha Mieto (Fin)

3. Ove Aunli (Nor)

31. Maurilio De Zolt (Ita)

34. Giorgio Vanzetta (Ita)

39. Giulio Capitanio (Ita)

30 km

1. Nikolaj Bazhukov (Urss)

2. Vasil Rochev (Urss)

3. Ivan Lebanov (Bul)

20. Maurilio De Zolt (Ita)

27. Giulio Capitanio (Ita)

34. Benedetto Carrara (Ita)

43. Roberto Primis (Ita)

50 km

1. Nikolaj Zimjatov (Urss)

2. Juha Mieto (Fin)

3. Alexander Zavjalov (Urss)

19. Giulio Capitanio (Ita)

25. Roberto Primis (Ita)

32. Alessio Polara (Ita)

Staffetta

1. Urss (Rochev/Bazhukov/Beliaev/Zimyatov)

2. Norway (Eriksen/Aaland/Aunli/Bra)

3. Finland (Kirvesniemi/Teurajaervi/Pitkanen/Mieto)

6. Italy (Maurilio De Zolt/Benedetto Carrara/Giulio Capitanio/Giorgio Vanzetta)

1976 – INNSBRUCK (AUT)

15 km

1. Nikolaj Bazhukov (Urss)

2. Jevgeni Beljajev (Urss)

3. Artto Koivisto (Fin)

21. Giulio Capitanio (Ita)

29. Renzo Chiocchetti (Ita)

36. Roberto Primis (Ita)

53. Fabrizio Pedranzini (Ita)

30 km

1. Sergej Saveljev (Urss)

2. William Koch (Usa)

3. Ivan Garanin (Urss)

28. Giulio Capitanio (Ita)

34. Roberto Primis (Ita)

38. Renzo Chiocchetti (Ita)

41. Ulrico Kostner (Ita)

50 km

1. Ivar Formo (Nor)

2. Gert Dietmar (Ddr)

3. Benny Soedergren (Swe)

Staffetta

1. Finland (Pitkanen/Mieto/Teurajaervi/Koivisto)

2. Norway (Tyuldum/Sagstuen/Formo/Marthinsen)

3. Urss (Beliaev/BAzhukov/Saveliev/Garanin)

5. Italy (Renzo Chiocchetti/Tonino Biondini/Ulrico Kostner/Giulio Capitanio)

1972 – SAPPORO (JPN)

15 km

1. Sven Ake Lundbaek (Swe)

2. Fedor Simashev (Urss)

3. Ivar Formo (Nor)

24. Carlo Favre (Ita)

27. Tonino Biondini (Ita)

28. Gianfranco Stella (Ita)

40. Franco Nones (Ita)

30 km

1. Viaceslav Vedenin (Urss)

2. Paal Tyldum (Nor)

3. Johs Harviken (Nor)

20. Elviro Blanc (Ita)

24. Ulrico Kostner (Ita)

32. Renzo Chiocchetti (Ita)

50 km

1. Paal Tyldum (Nor)

2. Magne Myrmo (Nor)

3. Viaceslav Vedenin (Urss)

21. Elviro Blanc (Ita)

22. Attilio Lombardi (Ita)

25. Tonino Biondini (Ita)

Staffetta

1. Urss (Voronkov/Skobov/Shimanov/Vedenin)

2. Norway (Bra/Tyldum/Formo/Harviken)

3. Switzerland (Kalin/Giger/Kalin/Hauser)

9. Italy (Carlo Favre/Elviro Blanc/Renzo Chiocchetti/Ulrico Kostner)

1968 – GRENOBLE (FRA)

15 km

1. Harald Gronningen (Nor)

2. EeroMantyranta (Fin)

3. Gunnar Larsson (Swe)

13. Gianfranco Stella (Ita)

15. Giulio Deflorian (Ita)

32. Franco Manfroi (Ita)

36. Franco Nones (Ita)

30 km

1. Franco Nones (Ita)

2. Odd Martinsen (Nor)

3. Eero Mantyranta (Fin)

5. Giulio Deflorian (Ita)

23. Gianfranco Stella (Ita)

25. Franco Manfroi (Ita)

50 km

1. Ole Ellefaseter (Nor)

2. Viaceslav Vedenin (Urss)

3. Josef Haas (Sui)

12. Mario Bacher (Ita)

17. Aldo Stella (Ita)

26. Livio Stuffer (Ita)

27. Elviro Blanc (Ita)

Staffetta

1. Norway (Marthinsen/Ryldum/Gronninen/Ellefsaeter)

2. Sweden (Halvarsson/Andersson/Larsson/Ronnlund)

3. Finland (Oikarainen/Taipale/Laurila/Mantyranta)

6. Italy (Giulio De Florian/Franco Nones/Palmiro Serafini/Aldo Stella)

1964 – INNSBRUCK (AUT)

15 km

1. Eero Maentyranta (Fin)

2. Harald Gronningen (Nor)

3. Sixten Jerberg (Swe)

10. Franco Nones (Ita)

12. Giuseppe Steiner (Ita)

18. Giulio Deflorian (Ita)

27. Marcello De Dorigo (Ita)

30 km

1. Eero Maentyranta (Fin)

2. Harald Gronningen (Nor)

3. Igor Voronchikhin (Urss)

15. Marcello De Dorigo (Ita)

16. Giuseppe Steiner (Ita)

18. Gianfranco Stella (Ita)

22. Livio Stuffer (Ita)

50 km

1. Sizten Jernberg (Swe)

2. Assar Roennlund (Swe)

3. Arto Tianen (Fin)

13. Livio Stuffer (Ita)

18. Eugenio Mayer (Ita)

19. Franco Manfroi (Ita)

Staffetta

1. Sweden (Asph/Jernberg/Stefansson/Ronnlund)

2. Finland (Hutala/Tiainen/Laurila/Mantyranta)

3. Urss (Utrobin/Vaganov/Voronchikin/Kolchin)

5. Italy (Giuseppe Steiner/Marcello De Dorigo/Giulio De Florian/Franco Nones)

1960 – SQUAW VALLEY (USA)

15 km

1. Hakon Brusveen (Nor)

2. Sixten Jernberg (Swe)

3. Veikko Hakulinen (Fin)

9. Marcello De Dorigo (Ita)

14. Giulio Deflorian (Ita)

19. Pompeo Fattor (Ita)

20. Giuseppe Steiner (Ita)

30 km

1. Sixten Jernberg (Swe)

2. Rolf Ramgard (Swe)

3. Nikolaj Anikin (Urss)

11. Giulio Deflorian (Ita)

14. Pompeo Fattor (Ita)

17. Ottavio Compagnoni (Ita)

50 km

1. Kalevi Hamalainen (Fin)

2. Veikko Hakulinen (Fin)

3. Rolf Ramgard (Swe)

16. Giulio Deflorian (Ita)

18. Livio Stuffer (Ita)

21. Antonio Schennati (Ita)

25. Angelo Di Bona (Ita)

Staffetta

1. Finland (Alatalo/Mantyranta/Huhtala/Hakulinen)

2. Norway (Gronningen/Brenden/Ostby/Breusveen)

3. Urss (Shelyukin/Vaganov/Kuznetsov/Anikin)

5. Italy (Federico De Florian/Giuseppe Steiner/Pompeo Fattor/Marcello De Dorigo)

1956 – CORTINA (ITA)

15 km

1. Hallgeir Brenden (Nor)

2. Sixten Jernberg (Swe)

3. Pavel Koltsjin (Urss)

11. Ottavio Compagnoni (Ita)

17. Federico De Florian (Ita)

24. Pompeo Fattor (Ita)

25. Innocenzo Chatrian (Ita)

30 km

1. Veikko Hakulinen (Fin)

2. Sixten Jernberg (Swe)

3. Pavel Koltsjin (Urss)

13. Giulio Deflorian (Ita)

24. Arrigo Delladio (Ita)

26. Camillo Zanolli (Ita)

50 km

1. Sixten Jernberg (Swe)

2. Veikko Hakulinen (Fin)

3. Fedor Terentjev (Urss)

16. Vigilio Mich (Ita)

17. Gianni Carrara (Ita)

21. Gioacchino Busin (Ita)

23. Battista Mismetti (Ita)

Staffetta

1. Urss (Terentyev/Kolchin/Anikin/Kuzin)

2. Finland (Kiuru/Kortalainen(Viitanen/Hakulinen)

3. Sweden (Larsson/Samuelsson/Larsson/Jernberg)

5. Italy (Pompeo Fattor/Ottavio Compagnoni/Innocenzo Chatrian/Federico Deflorian)

1952 – OSLO (NOR)

18 km

1. Hallgeir Brenden (Nor)

2. Tapio Makela (Fin)

3. Paavo Lonkila (Fin)

19. Federico Deflorian (Ita)

24. Arrigo Delladio (Ita)

34. Gianfranco Mosele (Ita)

36. Ottavio Compagnoni (Ita)

38. Alfredo Prucker (Ita)

50 km

1. Veikko Hakulinen (Fin)

2. Eero Kolehmainen (Fin)

3. Magnar Estenstad (Nor)

18. Severino Compagnoni (Ita)

19. Antenore Cuel (Ita)

Staffetta

1. Finland (Hasu/Lonkila/Korhonen/Makela)

2. Norway (Estenstad/Kirkholt/Stokken/Brenden)

3. Sweden (Tapp/Andersson/Joseffson/Lundstroem)

6. Italy (Arrigo Delladio/Nino Anderlini/Federico De Florian/Vincenzo Perruchon)

1948 – ST. MORITZ (SUI)

18 km

1. Martin Lundstroem (Swe)

2. Nils Ostensson (Swe)

3. Harald Eriksson (Swe)

22. Severino Compagnoni (Ita)

29. Alfredo Prucker (Ita)

31. Rizzieri Rodeghiero (Ita)

35. Cristiano Rodeghiero (Ita)

50. Alberto Tassotti (Ita)

52. Arcangelo Chiocchetti (Ita)

54. Vincenzo Perruchon (Ita)

50 km

1. Nils Karlsson (Swe)

2. Harald Eriksson (Swe)

3. Benjamin Vanninen (Fin)

13. Rizzieri Rodeghiero (Ita)

18. Silvio Confortola (Ita)

Staffetta

1. Sweden

2. Finland

3. Norway

6. Italy (Vincenzo Perruchon/Silvio Confortola/Rizzieri Rodeghiero/Severino Compagnoni)

1936 – GARMISCH (GER)

18 km

1. Erik August Larsson (Swe)

2. Oddbjorn Hagen (Swe)

3. Pekka Niemi (Fin)

13. Vincenzo Demetz (Ita)

16. Severino Menardi (Ita)

19. Giulio Gerardi (Ita)

52. Raffaele Nasi (Ita)

50 km

1. Elis Wiklund (Swe)

2. Axel Wikstroem (Swe)

3. Nils Joel Englund (Swe)

13. Giovanni Kasebacher (Ita)

Staffetta

1. Finland

2. Norway

3. Sweden

4. Italy (Giulio Gerardi/Severino Menardi/Vincenzo Demetz/Giovanni Kasebacher)

1932 – LAKE PLACID (USA)

18 km

1. Sven Utterstroem (Swe)

2. Axel Wikstroem (Swe)

3. Veli Saarinen (Fin)

25. Andrea Vuerich (Ita)

26. Gino Soldà (Ita)

33. Ernesto Zardini (Ita)

36. Severino Menardi (Ita)

41. Ivo Dallago (Ita)

50 km

1. Veli Saarinen (Fin)

2. Vajno Liikkanen (Fin)

3. Arne Rustadstuen (Nor)

12. Erminio Sartorelli (Ita)

1928 – ST. MORITZ (SUI)

18 km

1. Johan Groettumsbraten (Nor)

2. Ole Hegge (Nor)

3. Reidar Odegaard (Nor)

21. Matteo Demetz (Ita)

34. Giovanni Testa (Ita)

35. Vitale Venzi (Ita)

50 km

1. Per Erik Hedlund (Nor)

2. Gustaf Jonsson (Swe)

3. Volger Andersson (Swe)

20. Matteo Demetz (Ita)

21. Ferdinando Gluck (Ita)

Staffetta

1. Norway

2. Finland

3. Switzerland

4. Italy (Enrico Silvestri/Daniele Pellissier/Erminio Confortola/Pietro Maquignaz)

1924 – CHAMONIX (FRA)

18 km

1. Torleif Haug (Nor)

2. Johan Groettumsbraten (Nor)

3. Tapani Niku (Fin)

12. Enrico Colli (Ita)

13. Antonio Hérin (Ita)

16. Daniele Pellissier (Ita)

22. Achille Bacher (Ita)

50 km

1. Torleif Haug (Nor)

2. Torleif Stroemstad (Nor)

3. Johan Groettumsbraten (Nor)

9. Enrico Colli (Ita)

10. Giuseppe Ghedina (Ita)

11. Vincenzo Colli (Ita)

13. Benigno Ferrara (Ita)

Staffetta

1. Switzerland

2. Finland

3. France