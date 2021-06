GIRO D'ITALIA: La corsa più dura del mondo nel paese più bello del mondo

La 104^ edizione del Giro d'Italia si è chiusa ieri con il successo di Egan Bernal su Damiano Caruso e Simon Yates. Le tre settimane di corsa hanno offerto grandi momenti di agonismo incorniciati dagli scenari unici del paese più bello del mondo.



Ecco una selezione di immagini per raccontare i momenti più emozionanti della Corsa Rosa 2021.





Caruso attacca e vince sull'Alpe Motta





Simon Yates in azione sull'Alpe di Mera





Alberto Bettiol vince in solitaria a Stradella





Bernal soffre ma non molla la Maglia Rosa a Sega di Ala, fondamentale l'aiuto del compagno di squadra Martinez