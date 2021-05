Ciclismo: Riva prima Junior, Revil e Manera sul podio a Viola Saint Gree

Gara unica, ieri e oggi, a Viola Saint Gree (Cuneo), che metteva in palio il Trofeo nazionale Gravitalia 2021 di Downhill, sull’impegnativa pista Black Line – 3 km per 550 metri di dislivello – con Sophie Riva che s’aggiudica la classifica Juniores; nelle rispettive categorie, podio per Patrice Revil e Cristiana Manera.

Negli Agonisti femminile, quinta piazza assoluta, prima Junior, di Sophie Riva (Ancilotti Factory; 4’52”117), nella gara vinta da Eronika Widmann (Bmx Team Alto Adige; 4’32”701), che ha preceduto Rosaria Fuccio (Valsassina; 4’47”480) e Gloria Scarsi (Team Marchisio; 4’48”504), con quarta la salvadoregna Mariana Salazar (4’50”117). Al maschile, vittoria di Loris Revelli (Canyon Colletctive; 4’49”519). In 34° posizione Fabio Vanni (4’11”401; 14° Under); 37° Alessandro Levra (4’12”625; 16° Elite); 48° Luca Srà (4’21”642; 18° Under); 66° Fabio Levra (4’30”158; 10° Junior); 83° François Vicquery (4’39”907); 94° Lorenzo Commod (4’50”932); 119° Francesco Tappari (5’41”416; 16° Allievi), tutti atleti tesserati per il Vtt Arnad.

Negli Elite Sport, seconda posizione di Patrice Revil (Vtt Arnad; 4’30”629) alle spalle di Nicola Capanni (Team Kona Bike; 4’26”110), con terzo Roberto Olivero (O’Clock; 4’32”212).

Negli Esordienti, terzo gradino del podio di Cristian Manera (Black Arrows; 4’41”620) nella gara vinta da Lorenzo Maschierini (4’25”420) davanti a Filippo Murachelli (4’41”221).

Enduro

Toscano Enduro Series, ieri e oggi, a Lacona (Isola d’Elba; Livorno), vinta dal francese Dimitri Tordo, che chiude le otto prove speciali (in due giorni), per complessivi 35 km e un dislivello di 1500 metri nel tempo di 16’58”95. In 19° posizione assoluta, primo M1, Edoardo Franco (Black Arrows; 19’01”05); 35°, primo M2, Federico Gemme (Black Arrows; 19’40”45”).