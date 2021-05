Ecco 'Arriva in Movimento' festa dello sport e del divertimento

Il Comitato regionale della Unione Italiana Sport per Tutti-Uisp, capofila del Progetto “ESTATE inMOVIMENTO”, in co-progettazione con 'Les Amis du Coeur' e in collaborazione con l'Unione Italiana Ciechi' e la 'Cooperativa C'Era l'Acca' organizza per tutta l'estate un'ampia proposta, gratuita, di attività motorie e sportive Outdoor per tutte le fasce d'età.

Le proposte, finanziate dal Coordinamento Solidarietà Valle d'Aosta-CSV promosse dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali attraverso l'assessorato regionale della Sanità, saranno arricchite da attività ludiche e laboratori sensoriali.

Sono quattro le attività in programma nel corso dell'estate 2021 che si svolgeranno nelle aree verdi di Gressan - località “Les Iles” e di Pollein - località “Grand Place”:

GIOCO MOTRICITA' GIOCO-SPORT Per BAMBINE/I e RAGAZZE/I:

Attività motoria dai 5 ai 14 anni, laboratori sensoriale Outdoor e tantis-sime attività ludico sportive guidate da animatori e tecnici qualificati ed esperti del settore.

FITNESS e POSTURALE Per ADULTI: Attività motoria con esercizi a corpo libero per migliorare la forza, l'elasticità e la postura.

ADATTATAPerRAGAZZI/E a partire dai 16 anni e ADULTI: Attività motoria rivolta a chi volesse avvicinarsi adessa anche con fragilità psicofisiche.

AVVICINAMENTO ALL'ESCURSIONISMO Per TUTTI: Attività motoria di avvicinamento all'escursionismo, guidata da esperti. Le prime lezionipropedeutiche per imparare le tecniche della camminata includono un laboratorio sensoriale e due Sabato 4 settembre all'area Verde di Gressan è in programma una manifestazione aperta a tutti i partecipanti al progetto e ai cittadini che vorranno provare gli sport promossi dall'Uisp, in vista della prossima stagione sportiva.

Per ulteriori informazioni e per iscrizioni contattare: 3517387058 - politicheprogettazione.valledaosta@uisp.it

visitare il sito internet: www.uisp.it/valledaosta

Facebook: UISP Valle d'Aosta