Ciclismo: Tanti valdostani impegnati a cavallo del ponte del 2 Giugno

MountainBike. Domenica 30 maggio, a Pineto (Teramo), il Campionato InterSud per Società, dove saranno presenti i biker del Cicli Lucchini e della Scott Libarna Xco. Sempre a Pineto, domenica, anche la Cerrano Bike Land International per le categorie Open e Junior, manifestazione alla quale sono iscritti Filippo Agostinacchio e Matteo Siffredi. Sabato 29 e domenica 30, a Capoliveri (Isalo d’Elba; Livorno), la seconda E-Enduro Series 2021, articolata in quattro tappe giornaliere, per un totale di 35 km e 1500 metri di dislivello complessivo. Iscritti alla gara elbana, per il Black Arrows, Antonio Carlo e Edoardo Franco e Federico Gemme. Sempre sabato 29 e domenica 30, a Viola Saint Gree (Cuneo), il Trofeo Nazionale Gravitalia di Enduro, con una decina di atleti iscritti, in rappresentanza del Black Arrows e del Vtt Arnad. Domenica 30, a Panchià (Trento), l’Xco Top Class Panchià, valido per il campionato regionale di Cross country Esordienti e Allievi, dove saranno presenti, per il Gs Lupi Valle d’Aosta, Thierry Philippot, Andra Gotta, Andrea Vallet, Paolo Costa e Gregor Empereur. Domenica 30, a Cossano Belbo (Cuneo), la GranFondo Pedalanghe, seconda tappa del circuito Marathon Bike Cup Specialized; il via alle 10 per percorso lungo di 45 km e 1800 metri di dislivello; il medio, di 23 km e 900 metri di dislivello e la e-bike, 23 km. Alla manifestazione cuneese sono iscritti Alessandro Saravalle (Gs Aosta) e Morgan Bianchi (InBike). L’1 e 2 giugno, Val Casies (Bolzano), con il primo giorno il Campionato italiano E-Mtb, con al via Camilla Martinet (Cicli Lucchini). Domenica, la quarta tappa degli Internazionali d’Italia Series: alle 10 gli Juniores maschili; alle 12 Open e Junior femminile e, alle 14, Open maschile. iscritti alle gare Nicole Pesse e Andreas Vittone (Ktm Protek Elettrosystem); Martina Berta (Santa Cruz); Camilla Martinet, Camilla De Pieri, HerVé Bionaz, Yannick Parisi (Cicli Lucchini); Filippo Agostinacchio, Matteo Siffredi, Alessio Cino (Scott Libarna Xco).

Strada. Domenica 30, Chantal Cuaz (Orange Bike Team) sarà sulla linea di partenza della Euganissima Flanders, gara in linea di 26,8 km a Lozzo Atestino (Padova) riservata agli Esordienti. Al via anche la categoria Allievi, con la presenza di Nicole Truc (Orange Bike Team). A Castano (Milano), per la categoria Esordienti secondo anno, il 1° Trofeo Claudio e Fausto Torno – 63° Coppa Tre Martini, sulla linea di partenza Kristian Blanc (Scott Libarna Xco). Sempre domenica, a Orsenigo (Como) il 7° Trofeo Eldor per Allievi, gara di 56 km con partenza alle 10.15, che vedrà al via Etienne Grimod (Scott Libarna (Xco). Mercoledì 2 giugno, a Valdengo (Biella) il memorial Lava Borrione e Pella, per gli Esordienti primo anno (27 km, alle 9.30) e Esordienti secondo anno (36 km; alle 10.30), dove saranno sulla linea di partenza Chantal Cuaz e Teseo Bortolotti e Joel Perrin e Nicole Truc (Orange Bike Team). Sempre mercoledì, dalle 15, al via gli Allievi, impegnati sui 57 km del memorial Celestino Vercelli – Giornata azzurra, gara che vedrà al via Etienne Grimod (Scott Libarna Xco).