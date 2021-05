GIRO D'ITALIA: Daniel Martin vince la tappa 17, Egan Bernal ancora in Maglia Rosa

Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) ha vinto la tappa 17 del centoquattresimo Giro d'Italia, la Canazei - Sega di Ala, di 193 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) e Simon Yates (Team BikeExchange).



Egan Bernal (Ineos Grenadiers) è arrivato al traguardo dopo 1'23" e ha conservato la Maglia Rosa di leader della classifica generale con un vantaggio di 2'21" su Damiano Caruso (Bahrain Victorious) e 3'23" su Simon Yates (Team BikeExchange).



RISULTATO DI TAPPA

1 - Daniel Martin (Israel Start-Up Nation) - 193 km in 4h54'38", media 39.303 km/h

2 - João Almeida (Deceuninck - Quick-Step) a 13”

3 - Simon Yates (Team BikeExchange) a 30”



CLASSIFICA GENERALE

1 - Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

2 - Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 2'21"

3 - Simon Yates (Team BikeExchange) a 3'23"



MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Peter Sagan (Bora - Hansgrohe)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

Il vincitore di tappa Daniel Martin, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Non ho parole per descrivere questo successo. Sono venuto al Giro per fare bene e vincere una tappa. Oggi volevo andare in fuga, non credevo che il gruppo mi avrebbe lasciato andare all'attacco. La mia squadra ha fatto un grande lavoro: devo ringraziarli. Avevo bisogno di una salita come questa e del sole per fare bene!”.

La Maglia Rosa Egan Bernal, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Non è stata la mia giornata migliore ma non ho perso tanto tempo, solo qualche secondo da Caruso. Alla fine un'altra tappa superata, adesso pensiamo a domani. Simon Yates è andato fortissimo, ha fatto una salita impressionante. Ho provato a seguirlo ed ho pagato, forse ho sbagliato a rispondere direttamente. Questo Giro finisce solo a Milano, ogni giorno si puo' perdere o guadagnare tanto tempo, devo restare concentrato".