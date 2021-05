Nuoto: Giornata di gare per gli Esordienti B dell’Asd Aosta Nuoto

Sabato 22 maggio anche i piccoli atleti esordienti B dell’Aosta Nuoto sono scesi in acqua al Palazzo del Nuoto di Torino per la loro prima gara stagionale nella seconda prova di qualificazione su base regionale.

Bella giornata di divertimento e agonismo in cui Coach Dennis Zambon ha convocato: Giorgia Albace, Leonardo Agrimonti, Matilde Camarda, Rachele Colosimo, Alice Crespi, Matilde Minniti e Emma Morsetti.

Esordio assoluto per Albace e Colosimo che hanno nuotato i 50 m dorso e 50 m stile libero e per Minniti che ha coraggiosamente affrontato la gara dei 100 m misti e i 50 m stile libero. Anche Morsetti e Crespi hanno per la prima volta gareggiato sui 100 m misti; Morsetti ha anche nuotato bene i 50 m rana e Crespi i 50 m stile; un plauso anche a Camarda che ha nuotato i 50 m stile e 50 m dorso ottenendo un risultato di valore. Prima volta in gara anche per Agrimonti, classe 2010, che ha tenacemente nuotato i 50 m dorso e i 50 m stile libero.

Prossimo impegno per i nuotatori dell’Aosta Nuoto nei giorni 12 e 13 maggio 2021 per la prova valida per il campionato regionale Esordienti A.