Ciclismo: XCO, Yannick Parisi campione valdostano Juniores

Con un ultimo giro di potenza, Yannick Parisi ha vinto la prova assoluta e si è laureato campione valdostano di categoria. Il portacolori del Cicli Lucchini ha lottato per gran parte della gara con Filippo Agostinacchio (Scott Libarna), ma all’ultima tornata Parisi ha aumentato ritmo e dominato con 1’09” di vantaggio sul corregionale. Terzo posto per Matteo Siffredi (Scott Libarna) all’arrivo in 3’05”. Non partito Hervé Bionaz.