Mountain Bicke: Scott Libarna d’argento nella Team Relay di Courmayeur

La due giorni di Courmayeur dedicata alla MountainBike si è aperta, questo pomeriggio, con la medaglia d’argento della Scott Libarna Xco nella Staffetta dei Campionati italiani giovanili per società di Cross country, organizzati dal Vc Courmayeur MB. I gialloverdi si sono dovuti arrendere all’ottima prestazione della Melavì Tirano Bike, che mette meritatamente l’oro al collo, al termine di una gara che li ha visti sempre nelle posizioni di vertice. Bronzo alla Rostese Giant; conclude al 15° posto l’altro quintetto valdostano, l’Orange Bike Team.

Nel pieno rispetto delle disposizioni per la prevenzione della diffusione del Covid 19 Una gara bella, avvincente, incerta fino all’ultimo metro del difficile e tecnico tracciato disegnato da Rudy Garbolino. E i colpi di scena non sono certo mancati. In titolo è andato ai lombardi del Melavì Tirano Bike, al traguardo con il crono di 1h 19’35” (Daniele Sassella, Valentina Corvi, Chiara Moschetti, Enrico Forcari, Federico Brafa). Medaglia d’argento, attardata di 2’31”, la Scott Libarna Xco, con Giuseppe Abbate al lancio (15’48”), Sofia Guichardaz (18’05”), Mattia Agostinacchio (15’09”; autore di una grande rimonta, che ha portato i valdostani in zona podio), Miriana Bee (18’18”) e Etienne Grimod (14’46”). Terzo gradino del podio ai piemontesi della Rostese Giant (Eros Genta, Vittoria Calderoni, Serena Bassignana, Cesare Barducco, Gabriele Scagliola; a 2’58”). Quarti gli altoatesini del Sunshine Racers e, quinti, gli sfortunati liguri dell’Ucla1991, che hanno dato l’ultimo cambio in seconda posizione. Gaia Gasperini ha consegnato il testimone a Riccardo Santamaria; quest’ultimo avrebbe dato vita alla conclusiva tornata per difendersi dall’attacco di Etienne Grimod, non distantissimo, ma appena uscito dall’area cambio ha rotto la catena, e ha dovuto spingere a mano il mezzo fino alla prima, e non certo vicina, area tecnica, perdendo tre posizioni. In 15° posizione, a 16’30”, l’Orange Bike Team, alla rassegna tricolore con Michel Perron (17’55”), Elisa Giangrasso (18’48”), Teseo Bortolotti (18’16”), Asia Meynet (23’08”) e, a chiudere, Andrea Brunier (17’58”).

Domani, tappa di Coppa Italia Giovanile. Si parte alle 9, con gli Esordienti primo anno e, alle 10.30, gli Esordienti secondo anno. Alle 12, Allievi Donne secondo anno, alle 12.01, Allievi Donne primo anno, 12.02, Esordienti Donne secondo anno e alle 12.03, Donne Esordienti primo anno. Alle 13.30, Allievi primo anno; 15.15, Allievi secondo anno. Conclusione affidata all’abbinata Juniores, alle 17 la maschile e, alle 17.02, Juniores Donne.