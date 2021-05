Ciclismo: Guichardaz, Bee e Borre protagonisti nella Coppa Italia di Courmayeur

Seconda giornata dedicata alla MountainBike ai piedi del Monte Bianco, oggi, con la tappa di Coppa Italia giovanile, che ha visto ottimi protagonisti Sofia Guichardaz e Miriana Bee, a occupare le prime due posizioni negli Esordienti Donne secondo anno, e Gabriel Borre, terzo negli Allievi secondo anno. Doppietta valdostana anche nell’abbinata nazionale Juniores, grazie a Yannick Parisi e Filippo Agostinacchio, con terzo Matteo Siffredi.

Esordienti primo anno * Al femminile, sul gradino più alto del podio sale Elisa Bianchi (Lombardia; 30’30”); seguita da Katharina Telser (Bolzano; a 22”) e da Maya Scianda (Liguria; 01’42”). Al quarto posto Sara Bertino (Piemonte 3; a 01’51”) e al quinto Matilde Maisto (Bonfanti racing team; a 02’10”). Ottava Elisa Giangrasso (Orange Bike Team; a 02’42”). A imporsi, in campo maschile, è il piemontese Emanuele Savio (49’23”), seguito dal ligure Edoardo Orengo (a 1:41) e sul terzo gradino del podio Nicola Bonati (Lombardia 2; a 2:10). Al quarto e quinto posto Patrik Pezzo Rosola (Veneto; a 2’22”) e Aaron Scuderi (Bolzano; a 2’24”). Buona prestazione, 12°, di Andrea Vallet (Valle d’Aosta 2; a 7’50”); 43° Fabien Borre (Cicli Lucchini; a 16’50”); 47° Teseo Barrel Bortolotti (Orange Bike Team; a 17’24”); 54° Erik Henriod (Cicli Lucchini; a 20’06”); 59° Davide Savoia (Cicli Lucchini; a 21’35”); 67° Lamberto Falchi (Vc Courmayeur Mb).

Esordienti secondo anno * Ottima prestazione della rappresentativa valdostana che va a occupare i primi due gradini del podio con Sofia Guichardaz (Valle d’Aosta 1; 27’30”) e Miriana Bee (Valle d’Aosta 2; a 1’56”). Terzo posto di Elisa Ferri (Toscana; a 2’00”); seguono Anja Simmerle (Kardaun-Cardano, a 2’03”) e la rappresentante del Piemonte, Serena Bassignana (a 3’00”). Al maschile, primo posto di Federico Rosario Brada (Lombardia 1; 45’13”), sul secondo gradino del podio il piemontese Gabriele Scagnola (a 31”), seguito dal friulano Ettore Fabbro (a 0’32”). Quarto e quinto posto per Fabian Hoellrigl (Bolzano; a 1’18”) e Mario Campana (Lombardia 2; a 33”). Ottimo piazzamento per il rappresentante della Valle d’Aosta Thierry Philippot, nono, attardato di 3’12”. 19° Mattia Agostinacchio (a 5’54”); 36° Alessandro Fantone (Valle d’Aosta 2; a 11’11”). Gregor Empereur (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 14’46”).

Allievi primo anno * Al primo posto la ligure Beatrice Temperoni, in 40’08”, seguita da Arianna Bianchi (Lombardia 2; a 27”) e dalla marchigiana Giulia Rinaldoni (a 1’10”). Quarto posto di Anna Auer (Bolzano; a 1’29”) mentre il quinto va a Valeria Terzi (Lombardia 2; a 2’22”). Emilie Bionaz (Valle d’Aosta 2) è settima, con un ritardo di 4’43”. Si decide in volata la gara al maschile: con il crono di 48’46” Luca Fregata (Veneto) conquista il primo posto davanti a Hannes Bacher (Bolzano; a 1”) e terzo Tommaso Bosio (Piemonte; a 3”). Quarto posto di Stefano Viezzi (Friuli; a 3”) e quinto Felix Engele (Bolzano; a 25”). In 39° posizione Giuseppe Abbate (Scott Libarna Xco; a 6’37”); 67° Andrea Brunier (Orange Bike Team; a 12’31”); 72° Enea Allegri (Cicli Lucchini); 69° Michel Perron (Orange Bike Team).

Allievi secondo anno * Lombardia, Piemonte e Liguria occupao il podio con Valentina Corni (37’37”), seguita da Greta Demichelis (a 4’16”) e Marika Celestino (a 4’28”). Quarto posto di Gaia Gasperini (Liguria 2; a 5’34”) e quinta Vittoria Caldernoni (Piemonte; a 6’30”). Al decimo posto Emilie Polo (Valle d’Aosta; a 9’29”). Federico Bartolini (Team Siene Bike), in 46’45”, precede Davide Donati (Lombardia; a 29”) e ottimo terzo posto Gabriel Borre (Valle d’Aosta; a 1’00”). Quarto posto Tommaso Cafueri (Friuli; a 1’27”) seguito da Samuele Maria Catalano (Sicilia; a 1’34”). Entra nella top ten, nono, Etienne Grimod (a 2’48”); 24° Stefano Gerbaz (Valle d’Aosta, a 5’06”). 35° Simone Bettarelli (Vc Courmayeur Mb; a 9’03”); 37° da Andrea Carbone (Cicli Lucchini, a 9’39”).

Categoria Juniores * Nella competizione in rosa, terza posizione di Annie Barailler (Vc Courmayeur Mb; a 4’32”), con vittoria che va all’elvetica Josefine Kuehl (Monte Tamaro; 1h 16’09) davanti a Chiara Pontara (a 1’37”). In campo maschile, gran bella gara dei valdostani, con Yannick Parisi (Cicli Lucchini; 1h 06’34”) nel terzo giro aumenta il ritmo e stacca gradualmente Filippo Agostinacchio (Scott Libarna Xco; a 1’09”) e, terzo, più attardato, Matteo Siffredi (Scott Libarna Xco; a 3’05”). In 16° posizione Alessio Cino (Scott Liibarna Xco; a 9’43”); 38° Christophe Carlin (Vc Courmayeur Mb).

La classifica di tappa della Coppa Italia vede imporsi la Lombardia (204 punti), davanti al Piemonte (188) e a Bolzano (184). Buon sesto posto della Valle d’Aosta 1 (Gabrile Borre, Etienne Grimod, Mattia Agostinacchio, Thierry Philippot, Emilie Polo, Sofia Guichardaz), a quota 141; Valle d’Aosta 2 (Stefano Gerbaz, Gilles Del Degan, Andrea Vallet, Alesasndro Fantone, Emilie Bionaz, Miriana Bee), conclude in undicesima posizione.

Strada

Ancora un secondo posto di Gaia Tormena (Gs Lupi Valle d’Aosta), in coppia con Ylenia Fiscarelli (Pro Cycling Team), venerdì, nella cronometro de ‘El Diablo Festival’ a Porto Sanat’Elpidio (Fermo) nella gara vinta dal duo Letizia Brufani – Giulia Giuliani (Gs Junior).

Strada

Bissa il successo di domenica scorsa nel Monferrato il francese RAphael Addy, che si è imposto, oggi, nella GranFondo Internazionale di Laigueglia (Savona), con il crono di 3h 08’45” sui 113 km del tracciato, con un dislivello positivo di 1700 metri. In 254° posizione, 54° Junior, Jacques Tercinod (3h 46’25”); 620° e 621°, Marcello Cicchetti (4h 55’19”; 87° Gentleman 1) e Jean-Pierre Charles (4h 55”04; 88° Gentleman 1); 653° Danilo Fabbri (5h 32’16”; 86° Veterani 2), tutti tesserati per il Gs Aquile.

MountainBike

Xc del Palladio e dei colli Asolani, oggi, a Maser (Treviso), con Corrado Cottin (Cicli Benato; 46’44”7) che conclude al quarto posto nei Master 6, categoria che vede imporsi Flavio Zoppas (El Coridor Team; 44’02”9).