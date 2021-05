GIRO D'ITALIA: Lorenzo Fortunato vince la tappa 14

Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa Cycling Team) ha vinto la tappa 14 del centoquattresimo Giro d'Italia, la Cittadella - Monte Zoncolan, di 205 km. Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Jan Tratnik (Bahrain Victorious) e Alessandro Covi.



La Maglia Rosa Egan Bernal (Ineos Grenadiers) aumenta il vantaggio in classifica generale.



RISULTATO DI TAPPA

1 - Lorenzo Fortunato (Eolo-Kometa Cycling Team) - 205 km in 5h17'22", media 38.756 km/h

2 - Jan Tratnik (Bahrain Victorious) a 26"

3 - Alessandro Covi (UAE Team Emirates) a 59”

4 - Egan Bernal (Ineos Grenadiers) a 1'43"

5 - Bauke Mollema (Trek-Segafredo) a 1'47"



CLASSIFICA GENERALE

1 - Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

2 - Simon Yates (Team BikeExchange) a 1'33"

3 - Damiano Caruso (Bahrain Victorious) a 1'51"

4 - Aleksandr Vlasov (Astana - Premier Tech) a 1'57"

5 - Hugh Carthy (EF Education - Nippo) a 2'11"



MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Egan Bernal (Ineos Grenadiers)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Peter Sagan (Bora - Hansgrohe)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo Zanetti - Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Geoffrey Bouchard (AG2R Citroen Team)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Intimissimi Uomo - Egan Bernal (Ineos Grenadiers), indossata da Aleksandr Vlasov (Astana - Premier Tech)

Il vincitore di tappa Lorenzo Fortunato, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: "Non mi rendo ancora conto di cosa ho fatto. Sapevo di stare bene per questo volevo andare in fuga stamattina, il mio compagno di squadra Vincenzo Albanese ha lavorato tanto per me, devo ringraziarlo. Sapevo che gli ultimi 3km erano i più duri, allora ho aspettato il finale per attaccare e poi dare tutto fino al traguardo."

La Maglia Rosa Egan Bernal, subito dopo l'arrivo, ha dichiarato: “Ho cercato di mantenere la calma quando abbiamo iniziato la salita dello Zoncolan: sapevo di essere in buona posizione in classifica generale e non avevo bisogno di muovermi per primo. Ho seguito Simon Yates quando ha attaccato e poi ho fatto un'accelerazione nel finale: penso di aver corso bene.

Adesso ho un buon vantaggio in classifica ma devo restare calmo e concentrato, può succedere ancora di tutto in questo Giro".